Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн-трансляция

В пятницу, 19 апреля, Украину ждет итоговый этап предвыборной кампании кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Им станут дебаты на НСК "Олимпийский", вокруг которых долгое время шла дискуссия и разгорались скандалы.

В итоге, штабы кандидатов все-таки договорились, хотя проведение теледебатов на "Суспільному", скорее всего, будет сорванным.

OBOZREVATEL будет вести текстовую онлайн-трансляцию происходящего.

Когда и где пройдут дебаты

Кандидаты в президенты Украины проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Стадион рассчитан на 70 050 мест и находится по адресу ул. Большая Васильковская, 55 (станция метро "Олимпийская").

В частности, будет две сцены, трибуны разделят не вдоль, а поперек.

Facebook Зураба Аласании

Известно, что для обеспечения общественного порядка на стадионе привлекут до 10 тысяч правоохранителей. Также с 10:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к "Олимпийскому".

Как известно, после встречи на стадионе кандидаты, согласно регламенту, должны бы отправиться на "Суспільне" для проведения теледебатов.

Ранее ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00, чтобы оба кандидата смогли вовремя прибыть в студию после их "баттла" на стадионе, о котором уже договорились штабы претендентов на пост главы государства.

Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

Где смотреть

Большинство украинских телеканалов уже заявили, что будут транслировать в прямом эфире дебаты на стадионе. Кроме того, будет прямая трансляция на YouTube-платформе.

Также, вероятнее всего, трансляция будет доступна на Facebook-стримах обоих политиков.

Билеты на дебаты

Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" были поделены пополам, каждый из кандидатов распространяет свои.

Так, штаб Зеленского делает это на специальном сайте debaty2019.org.ua.

Штаб Порошенко предлагает заполнить анкету, в которой необходимо указать ФИО, контактный телефон и из какого региона будете добираться.

Рейтинги Порошенко и Зеленского

Согласно данным Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, по состоянию на 18 апреля, разрыв между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко резко сократился. За шоумена готовы проголосовать 54% украинцев, а за действующего главу государства – 44,1%.

Ранее Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

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