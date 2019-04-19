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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн-трансляция

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В пятницу, 19 апреля, Украину ждет итоговый этап предвыборной кампании кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Им станут дебаты на НСК "Олимпийский", вокруг которых долгое время шла дискуссия и разгорались скандалы.

В итоге, штабы кандидатов все-таки договорились, хотя проведение теледебатов на "Суспільному", скорее всего, будет сорванным.

OBOZREVATEL будет вести текстовую онлайн-трансляцию происходящего.

Когда и где пройдут дебаты

Кандидаты в президенты Украины проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Стадион рассчитан на 70 050 мест и находится по адресу ул. Большая Васильковская, 55 (станция метро "Олимпийская").

Дебаты Зеленского и Порошенко: все подробности

В частности, будет две сцены, трибуны разделят не вдоль, а поперек.

Дебаты Зеленского и Порошенко: все подробности

Facebook Зураба Аласании

Известно, что для обеспечения общественного порядка на стадионе привлекут до 10 тысяч правоохранителей. Также с 10:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к "Олимпийскому".

Дебаты Зеленского и Порошенко: все подробности

Как известно, после встречи на стадионе кандидаты, согласно регламенту, должны бы отправиться на "Суспільне" для проведения теледебатов.

Ранее ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00, чтобы оба кандидата смогли вовремя прибыть в студию после их "баттла" на стадионе, о котором уже договорились штабы претендентов на пост главы государства.

Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

Где смотреть

Большинство украинских телеканалов уже заявили, что будут транслировать в прямом эфире дебаты на стадионе. Кроме того, будет прямая трансляция на YouTube-платформе.

Также, вероятнее всего, трансляция будет доступна на Facebook-стримах обоих политиков.

Билеты на дебаты

Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" были поделены пополам, каждый из кандидатов распространяет свои.

Так, штаб Зеленского делает это на специальном сайте debaty2019.org.ua.

Дебаты Зеленского и Порошенко: все подробности

Штаб Порошенко предлагает заполнить анкету, в которой необходимо указать ФИО, контактный телефон и из какого региона будете добираться.

Дебаты Зеленского и Порошенко: все подробности

Рейтинги Порошенко и Зеленского

Согласно данным Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, по состоянию на 18 апреля, разрыв между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко резко сократился. За шоумена готовы проголосовать 54% украинцев, а за действующего главу государства – 44,1%.

Ранее Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
До мене як до кінодокументаліста доходять іноді уривки і фрагменти крутіших, ніж найкрутіші американські блокбастери, спецоперацій, в яких задіяні всі - від солдата до президента. Це ж стосується і українських дипломатів. І я дуже сподіваюсь, що через 10-20 років ці фантастичні спецоперації можна буде озвучити в фільмах. АЛЕ ви навіть не замислюєтесь про всю цю роботу. Роботу, про яку ви й не повинні знати, бо вона секретна, але вона існує. Ви берете чай з бутербродом, сідаєте в ФБ чи Інста, вмикаєте ТВ і просто споживаєте терабайти популізму (і навіть приблизно не рахуєте, скільки ця вся реклама коштує). Ви кажете - корупція і неідеальна команда. Ні, не ідеальна. АЛЕ. Якщо вже зовсім чесно - як політолог за освітою я не можу назвати жодної країни, де державна система не була б корумпована більшою чи меншою мірою. Це - природа влади. Хочете ви це прийняти чи ні. Разом з тим, я не закликаю заплющувати очі на очевидні корупційні схеми! Бачите - говоріть, повідомляйте. АЛЕ не дозволяйте політтехнологам переконувати вас, що це винятково сучасне українське явище, і що прийде чарівник, який викорінить його під нуль. Також чула від прихильників Зе, що «Гірше вже не буде». Ох, як ви помиляєтесь. Може бути безкінечно гірше аж до набуття статусу Білорусі - держави-примари: ніби і є на карті світу, але по факту - продовження кордонів РФ. Тепер запитання до вас. Чи справді ви вважаєте, що людина з вулиці може прийти і управляти країною? От чесно. Всією економікою, безпекою, міжнародними відносинами? Так, як ІТ-шник не може пересаджувати серця, так, як історик не може писати комп’ютерні програми, так само абихто не може прийти вранці в кабінет і почати керувати країною. Президентство - це такий самий кар’єрний ріст, сходинка за сходинкою, як і в журналістиці, юриспруденції, бізнесі. Побутує думка, що успішний менеджер - успішний у будь-якій сфері. У будь-якій сфері - можливо, але управління країною - це управління всіма сферами одночасно. Тепер про голосування «по-приколу». А спаліть по-приколу власне житло, пошліть по-приколу свого батька, ліквідуйте по-приколу свій бізнес. Або якщо захворіла ваша дитина, підіть її лікувати по-приколу коньяком, а не до лікаря. Ні? Чому ж? Експерименти без здоровогу глузду - це ж так весело. Ну і суто дівчаче. Можу зрозуміти електорат Зе (18-23 років), коли голосують за «хорошого хлопця». Але життєвий досвід (30+) доводить, що «хороші хлопці - це ще не професія». Втім, як і ставить під сумнів саме визначення Зе як «хорошого хлопця». Допоможіть мені розібратись, що хорошого вже зробив він для України? Ні-ні, що зробить - не підходить. Лиш без емоцій про досягнення для своєї держави - 1,2,3. Тепер до друзів, які вважають себе чистої чистоти патріотами, і їх чиста чистота (зрівні Діви Марії) «не дозволяє голосувати за Пороха», тому вони не підуть на вибори чи зіпсують бюлетень. Друзі, треба вже нарешті подорослішати і навчитись брати відповідальність. Якщо ви вмієте давати стільки порад Президенту, то вже ж доросли до розуміння, що іноді бувають не чорні і не білі ситуації, а коли треба йти на компроміси, домовлятися, тиснути, лобіювати, приймати непопулярні рішення, ризикувати рейтингами, воювати. Не голосувати чи псувати бюлетені у даному випадку - це голосувати за Зеленського. Крім того, оці відсотки «проти всіх» ніколи ще після виборів ні на що не впливали. Тобто нема законодавчого механізму реакції на таке волевиявлення. Насамкінець - нікого з друзів не видаляю і не буду. Нам всім разом жити. Знаю, що люди не дуже люблять визнавати свої помилки, і є такі, що кажуть, - якщо в першому турі голосував за Зе, то і в другому. Типу, такі принципові-принципові. Донт ворі. В кабінці ви будете одні, і можете самі перед собою продемонструвати не принпиповість, а зрілість. І ще, будь ласка, не сваріться в коментах. Цей пост - для роздумів наодинці з сбою. І замість висновку. Вчора знімали концерт на підримку військовополонених моряків. І ось один батько розповідає про сина в полоні - його не змогли так зламати російська в’язниця, промивання мізок спецслужбами і росТВ (яке є в кожній камері!), як звістка про результати першого туру і приголомшливі відсотки Зеленського.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Друзі, які за Зе. Цей пост - для вас :) Ну ось якщо об’єктивно. Порошенко - найсильніший з усіх президентів, яких ми мали з 1991 року. Або які ваші варіанти? Найсильніший саме з президентів, звісно, він не зрівняється з Ісусом. А саме Його ви прагнете від звичайної людини, яка ризикнула взяти на себе відповідальність за країну в час війни. Стільки претензій до людини. Ніби він - божество. Ні, він звичайний. То може ми всі - божество? І не лажали за 5 років жодного разу. Та за яких 5 років. За тиждень свого божественного існування не робили помилок? Стоп. Я не збираюсь повторювати поширену фразу «я не порохобот, але буду голосувати за Пороха». Я скажу інакше: «Президенте, ти зробив навіть більше, ніж я очікувала». А правда ж, хто реально вірив, що ми отримаємо безвіз чи Томос? Це все довгі роки було схоже на далекострокову перспективу, як щоденні рейси на Місяць. Друзі, які прихильники ЗЕ, ви кажете - нинішній президент не закінчив війну, як обіцяв. Так, війна на сході триває. АЛЕ! Більшість із вас вона ніяк не зачіпає. Більшість із вас її не відчуває. Спокійно живете в своїх містах (і я з вами), тусуєтесь в кафе, кіно, спортзалах, курортах. Про війну нагадують хіба що новини і вже поодинокі знайомі-волонтери. Дивно читати, коли українського Президента звинувачують, що війна триває. А що він її починав? Нагадати, що війну розпочав інший президент - путін? Друзі, які прихильники ЗЕ, ви кажете - зубожіння. Звісно, таке зубожіння, що на Новий рік у всіх супермаркетах черги на 3-4 години. Перед всіма святами в салонах краси - запис на місяць наперед. Бронювати готель на свята в Карпатах чи навіть космічно дорогому Буковелі треба за півроку. Критично і масово зубожіє молодь із 10-ми айфонами, про що свідчать зубожілі тисячі відео з вечірок і тусовок в Інста (і саме в ІНСТА Зе і підловив свій електорат). Особливо зубожіє український малий та середній бізнес, про що свідчить те, що практично кожен третій мій знайомий протягом останніх 2-3 років відкрив ФОП і почав свою маленьку справу: пекарню, поліграфію, кафе, вирощування печериць і тд…. Ви кажете - молодь виїжджає. Так, виїжджає. І тут кілька причин: світ глобалізується, і всі дуже активно переміщаються. Так, в пошуках якісніших умов життя (втім, і американці переїжджають в Європу чи в країни третього світу в пошуках комфортнішого життя). АЛЕ. Давайте ще трохи правди - чимало виїжджає, втікаючи від війни і обов’язку захищати країну. Ви кажете - навіщо Безвіз? Нема за що їхати закордон. АЛЕ. Безвіз - це один із кроків до членства в ЄС! А головне - безвіз - це результат вишуканих і фантастичних дипломатичних кроків на захист визнання українського народу. ЄС визнав Україну частиною цивілізованого світу. Президент і МЗС довели світу, - при отриманні безвізу українці не грянуть і не накриють Європу як неписемні біженці країн десятого світу. Безвіз - це визнання того, що кожен громадянин України - сформований європеєць. Будь ласка, не доводьмо світу протилежного. Ви кажете - немає змін. Звісно, президент за 5 років так і не приїхав і не позамітав ваш під’їзд чи не поремонтував дороги у вашому місті. Так вчіть матчасть. Це мали зробити ви, обравши адекватних міських голів. Ви кажете, що очікували більше. Звісно, всі ми очікуємо більше. Від КОГОСЬ. Тільки не від себе? Ви схуднули, вивчили англійську, записались на плавання, добудували дачу? Ви мали на це 5 років. Ні? Не вийшло. Хм… Згадайте себе на своєму робочому місці. Ось ви - керівник. Скільки у вас в підпорядкуванні людей? Як швидко ви вирішуєте проблеми вашої компанії? Скільки надійних людей? Скільки справді надійних людей? Зраджують чи підставляють? Серйозно? Ні, президента не можуть підставляти. Бо на нього працюють не люди, а досконалі роботи. Я чула від прихильників Зеленського найрізноманітніші огидні версії про війну. Але чи задумувались ви бодай один раз, скільки секретних операцій здійснено нашими військовими, СБУ на чолі з Головнокомандувачем.
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