Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн-трансляция

В пятницу, 19 апреля, Украину ждет итоговый этап предвыборной кампании кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Им станут дебаты на НСК "Олимпийский", вокруг которых долгое время шла дискуссия и разгорались скандалы.
В итоге, штабы кандидатов все-таки договорились, хотя проведение теледебатов на "Суспільному", скорее всего, будет сорванным.
OBOZREVATEL будет вести текстовую онлайн-трансляцию происходящего.
Когда и где пройдут дебаты
Кандидаты в президенты Украины проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Стадион рассчитан на 70 050 мест и находится по адресу ул. Большая Васильковская, 55 (станция метро "Олимпийская").
В частности, будет две сцены, трибуны разделят не вдоль, а поперек.
Facebook Зураба Аласании
Известно, что для обеспечения общественного порядка на стадионе привлекут до 10 тысяч правоохранителей. Также с 10:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к "Олимпийскому".
Как известно, после встречи на стадионе кандидаты, согласно регламенту, должны бы отправиться на "Суспільне" для проведения теледебатов.
Ранее ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00, чтобы оба кандидата смогли вовремя прибыть в студию после их "баттла" на стадионе, о котором уже договорились штабы претендентов на пост главы государства.
Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
Где смотреть
Большинство украинских телеканалов уже заявили, что будут транслировать в прямом эфире дебаты на стадионе. Кроме того, будет прямая трансляция на YouTube-платформе.
Также, вероятнее всего, трансляция будет доступна на Facebook-стримах обоих политиков.
Билеты на дебаты
Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" были поделены пополам, каждый из кандидатов распространяет свои.
Так, штаб Зеленского делает это на специальном сайте debaty2019.org.ua.
Штаб Порошенко предлагает заполнить анкету, в которой необходимо указать ФИО, контактный телефон и из какого региона будете добираться.
Рейтинги Порошенко и Зеленского
Согласно данным Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, по состоянию на 18 апреля, разрыв между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко резко сократился. За шоумена готовы проголосовать 54% украинцев, а за действующего главу государства – 44,1%.
Ранее Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных собачьих боях, однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
3 апреля приглашение на дебаты последовало и от Зеленского. Он снял ролик с видеообращением к Порошенко.
4 апреля Порошенко принял приглашение на дебаты от оппонента.
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