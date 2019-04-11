Дебаты-2019: история перепалок Зеленского и Порошенко

Больше, чем второго тура выборов-2019, украинцы ждут дебатов между двумя кандидатами на пост президента Украины – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. События вокруг этой темы развиваются с такой скорость, что выпав из интернета на час, можно пропустить много свежих подробностей.

OBOZREVATEL предлагает читателям проследить за хронологией основных событий, которые развернулись вокруг дебатов.

10 апреля

У Зеленского намекнули, чего ожидать на дебатах с Порошенко. Так, кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не собирается дискутировать со своим соперником Петром Порошенко во время дебатов.

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Представитель действующего главы государства Петра Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а представитель Зеленского – 19 апреля.

Украинский боксер Владимир Кличко поставил точку в теме с анализами Петра Порошенко и Владимира Зеленского, поблагодарив украинцев за терпение.

Петр Порошенко в среду, 10 апреля, прибыл в НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы представителям VADA, которые приехали в Киев.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не явился для сдачи повторных анализов на НСК "Олимпийский", ранее отказавшись от них.

9 апреля

Чем ближе дата дебатов, с которой кандидаты еще окончательно не определились, тем большее число украинцев сомневаются в том, что они могут состояться. Таким мнением поделились читатели в опросе на OBOZREVATEL. Всего участие в голосовании приняли 30,5 тысячи человек.

По мнению 38% респондентов, Зеленский, который первым публично вызвал Порошенко на дебаты, не придет на них. Еще 6% считают, что от встречи откажется действующий президент.

В то же время 33% рассчитывают, что дебаты все же состоятся и оба кандидата появятся перед вторым туром на НСК "Олимпийский". Еще 15% уверены, что встреча состоится в студии Общественного телевидения. Остальные 8% допускают, что кандидаты выберут для дебатов нейтральное место.

Результаты опроса OBOZREVATEL

Столичная полиция начала подготовку к проведению дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые, вероятно, пройдут на НСК "Олимпийский".

В свою очередь, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что в бюджете “Суспільного” уже заложены средства и подготовка к дебатам идет. А в случае, если кандидаты не придут на дебаты в студию, то на экране появится нейтральный ролик, например, со зверятами.

Ранее Зураб Аласания поддержал позицию ЦИК относительно проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в студии.

Администрация “Олимпийского” сообщила, что окончательную стоимость проведения дебатов на НСК между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока подсчитать невозможно. Только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов можно обнародовать точную сумму.

8 апреля

Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройти независимое тестирование в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

Стало известно также, что команда Зеленского провела встречу с представителями "Суспільного" касательно дебатов в студии телецентра "Карандаш", однако переговоры не принесли результатов. У шоумена продолжили настаивать на НСК "Олимпийский".

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял вызов главы государства Петра Порошенко прийти на дебаты на стадион НСК "Олимпийский", однако заявил, что они должны состояться в пятницу, 19 апреля.

У Порошенко же заявили, что он ждет Зеленского на дебатах и 14, и 19 апреля. Глава государства также призвал шоумена пройти проверку на наркотики в Добровольной антидопинговой ассоциации WADA.

Кроме того, штаб Зеленского обратился в Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата охраной.

Позже в штабе Порошенко заявили, что президент 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, а НСК "Олимпийский", куда его пригласил Владимир Зеленский, посетит лишь в том случае, если "позволит время".

При этом в прямом телеэфире Порошенко высказался о том, что Зеленский якобы боится встретиться с ним.

7 апреля

Действующий глава государства Петр Порошенко позвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.тПорошенко предложил начать дебаты около 19 или 20 часов.

6 апреля

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.

Общественное телевидение пообещало устроить жесткие дебаты для кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

5 апреля

Владимиром Кличко была выдвинута идея, чтобы Порошенко и Зеленский прошли допинг-контроль в организации WADA, ведь он сам это делал с момента перехода в профессиональный бокс.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева вновь попросилась на роль модератора на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Она опубликовала новое видеообращение после того, как Юлия Тимошенко, занявшая третье место на выборах в первом туре, отказалась от предложения Зеленского стать "арбитром" дебатов.

Меркель внезапно захотела встретиться с Порошенко перед дебатами. Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине президента Украины Петра Порошенко.

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский".

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов президента Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил психоактивных веществ. Анализ на содержание в его организме алкоголя будет готов позже.

4 апреля

Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского выступит журналист Павел Казарин.

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко готова рассмотреть предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского стать арбитром в дебатах с его оппонентом Петром Порошенко.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал видео, в котором обратился к лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко с призывом поучаствовать в нашумевших дебатах в качестве арбитра.

В штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля сдать анализы в медицинской части НСК "Олимпийский".

В команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажированный, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение на дебаты от Зеленского.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

3 апреля

В своем обращении Зеленский дал сутки на размышления действующему главе государства, напомнив, что во время выборов в 2014 году Порошенко отказался от дебатов с Юлией Тимошенко из-за войны на Донбассе.

Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что необходимо сдать анализы для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

2 апреля

В штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график "Студии Квартал 95"

Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных собачьих боях, однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.

1 апреля

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. Эту дату объявила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов первого тура выборов, который состоялся 31 марта 2019 года.

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