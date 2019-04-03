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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Даю 24 часа": Зеленский позвал Порошенко на дебаты

24.8тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты.

Соответствующее видео появилось на странице "Команды Зе" в Facebook. Он назвал место и формат встречи и дал президенту сутки на раздумия.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я – это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов и вот мои условия", – заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот из видео

"Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Украине нужен здоровый президент. В знак уважения к третьей части граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским", – продолжил он.

"Даю вам 24 часа. ДумайТе", – озвучил Зеленский.

На странице команды Зеленского в Facebook также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Астахов Александр
Астахов Александр
Стиль "запрошення на дебати свідчить, що Зеленський тупо клован, а ніякий не кандидат в Президенти. Бо робота Президента - це не шоу, яке проходить на стадіоні. Він що, і країною буде зі стадіону по телевізору керувати?
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Скирда Женя
Скирда Женя
Кроме медицинской экспертизы я бы обязал обоих кандидатов написать к примеру обычный диктант на украинском языке !! Это было бы куда полезнее для НАРОДА!! Так как народу в первую очередь нужен не только здоровый президент но и НЕ глупый и безграмотный !!! С проффесора мы на прикалывались уже!!!!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Скирда Женя, диктант на украинском языке полезнее для народа? Пятилетнюю войну прекратить желания не возникало?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
24 часов маловато чтобы выйти из запоя, дай хоть недельку.
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