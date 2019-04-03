"Даю 24 часа": Зеленский позвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты.

Соответствующее видео появилось на странице "Команды Зе" в Facebook. Он назвал место и формат встречи и дал президенту сутки на раздумия.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я – это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов и вот мои условия", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский Скриншот из видео

"Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Украине нужен здоровый президент. В знак уважения к третьей части граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским", – продолжил он.

"Даю вам 24 часа. ДумайТе", – озвучил Зеленский.

На странице команды Зеленского в Facebook также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления.

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