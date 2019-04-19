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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Угроза терактов на "Олимпийском": в МВД сделали заявление

11.2тЧитать материал на украинском

Во время проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" будут беспрецедентные меры безопасности. Правоохранители сделают все, чтобы избежать провокаций и взрывов.

Об этом OBOZREVATEL заявил советник главы МВД Иван Варченко в ответ на слова журналиста Дмитрия Гордона в студии телеканала "1+1". Журналист призвал кандидата Владимира Зеленского отказаться от дебатов на НСК "Олимпийский", поскольку это не безопасно. По мнению Гордона, одну из сцен, на которых будут находиться кандидаты, могут взорвать.

В МВД не разделяют панических настроений по поводу возможных терактов во время дебатов. Варченко призвал граждан удержаться от распространения подобных заявлений.

Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

"Мы понимаем, что уже пять лет Украина находится в состоянии повышенной террористической угрозы вследствие агрессии РФ. К сожалению, мы имеем факты реализации таких террористических угроз, в результате которых погибли наши граждане. Но вместе с тем мы понимаем, что задание террориста и террористического государства, такого как Россия, – поселить в Украине чувство страха, неуверенности и беспомощности. Поэтому не нужно давать террористу понять, что нам страшно, что мы не уверены и не способны обеспечить безопасность", – считает Варченко.

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По словам советника, Украина в течение пяти лет училась, как защищаться от подобных угроз. В стране уже проходили массовые мероприятия, которые могли бы заинтересовать террористов, но удалось обеспечить порядок и защиту.

Подготовка к дебатам

Подготовка к дебатам

"Конечно, ни одна цивилизованная страна мира не может гарантировать абсолютную безопасность. Но мы делаем все зависящее от правоохранительных органов, чтобы дебаты кандидатов на НСК прошли спокойно и безопасно", – говорит Варченко.

Он добавил, что уже со среды, 17 апреля, на стадионе работают взрывотехники, а НСК взят под круглосуточную охрану. У входа будут стоять рамки, также будет применяться техника, которая сканирует и идентифицирует лица.

"Просим с пониманием отнестись к тому, что полицейские будут проводить поверхностный осмотр зрителей. Также не надо брать с собой вещи, которые запрещено проносить на стадион. Просим удержаться от провокаций, от попыток выяснения отношений в формате стенка на стенку, от хулиганских действий", – подытожил Иван Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
дебатыНСК Олимпийскийполициябезопасностьтерроризм
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Наркоклоун против хромой свиньи! Обязательно посмотрю баттл 2 сортов говна.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В смысле превентивный удар Градами по Олимпийскому нанесут? Или про какие ещё украинские методы борьбы с терроризмом этот клоун говорит?
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...За завуалированную публичную угрозу убийством в адрес Вл. Зеленского, "независимого журналиста" Дм. Гордона следовало бы привлечь к уголовной ответственности!
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