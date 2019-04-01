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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах: названа дата

14.9тЧитать материал на украинском

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила двух лидеров президентской гонки – кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты.

Телетрансляция была назначена на 19 апреля – последнюю пятницу перед вторым туром голосования, сообщает пресс-служба "Суспільного".

"Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов", – сказано в сообщении.

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Зеленский и Порошенко

Зеленский и Порошенко

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В соответствии со ст. 62 Закона "О выборах президента Украины", кандидаты должны встретиться в прямом эфире вечером между 19 и 22 часами. Сами дебаты не должны продолжаться более 60 минут.

Транслировать предвыборные теледебаты будут Общественные теле- и радиоканал. Однако и другие каналы смогут бесплатно показывать эфир.

Примечательно, что Зеленский и Порошенко имеют право отказаться от участия. В случае отсутствия одного из кандидатов, выделенное ему время переходит к оппоненту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Аби не москаль!
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1
0
васильевич василий
васильевич василий
А вот комик или гомик- что лучше?
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1
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
васильевич василий, тебя больше педофил устроит, который пупок мальчику прилюдно сосал, не зря ведь ты своего сынишку тренировал, вдруг повезёт
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1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Неужели в украине все так грустно, что президентом ставят комика?
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1
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Захаров Дмитрий, когда в стране народ а не стадо, тогда в слуги народу можно кого угодно нанимать чтобы волю народа исполнял
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Сирман Сергей
Сирман Сергей
Захаров Дмитрий, так вам же не нравится порошенко в чем дело
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0
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