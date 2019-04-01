Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах: названа дата

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила двух лидеров президентской гонки – кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты.

Телетрансляция была назначена на 19 апреля – последнюю пятницу перед вторым туром голосования, сообщает пресс-служба "Суспільного".

"Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов", – сказано в сообщении.

Зеленский и Порошенко utro.ru

В соответствии со ст. 62 Закона "О выборах президента Украины", кандидаты должны встретиться в прямом эфире вечером между 19 и 22 часами. Сами дебаты не должны продолжаться более 60 минут.

Транслировать предвыборные теледебаты будут Общественные теле- и радиоканал. Однако и другие каналы смогут бесплатно показывать эфир.

Примечательно, что Зеленский и Порошенко имеют право отказаться от участия. В случае отсутствия одного из кандидатов, выделенное ему время переходит к оппоненту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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