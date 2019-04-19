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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Вы - мешок с чертами и котами!" Порошенко гневно обратился к Зеленскому

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Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают" .

Об этом он заявил во время 5-минутной речи на стадионе НСК "Олимпийский". Порошенко сразу перешел на крик, а под конец заявил, обращаясь к оппоненту: "Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!".

Речь президента сопровождали крики "Позор!".

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Дебаты Зеленского и Порошенко: реакция людей

"Вы - мешок с чертами и котами!" Порошенко гневно обратился к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дебатов на НСК "Олимпийском" Порошенко покинул свою сцену и отправился на сцену его оппонента Владимира Зеленского.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
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