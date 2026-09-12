Россия развернула рекордное за девять лет количество ядерных боеголовок: в SIPRI озвучили цифры

По состоянию на январь 2026 года Россия увеличила число развернутых на носителях ядерных боезарядов до 1796 единиц. Это стало максимальным показателем с 2017 года.

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Только за прошедший год российские силы нарастили группировку развернутых боеголовок на 78 единиц. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Общие запасы и распределение по триаде

Рост числа развернутых на носителях ядерных боезарядов фиксируется уже четвертый год подряд. Для сравнения, США сохранили объем развернутых боеголовок на прежнем уровне – 1770 единиц.

Общий ядерный арсенал России оценивается SIPRI примерно в 5 420 боеголовок. Из них:

1796 – развернуты на стратегических носителях (баллистических ракетах и тяжелых бомбардировщиках);

2604 – находятся на централизованном хранении в резерве;

1020 – сняты с вооружения и ожидают утилизации.

Военный запас страны, потенциально готовый к использованию, составляет около 4400 боезарядов. Основная масса развернутого потенциала сосредоточена в Наземных ракетных комплексах (шахтных и мобильных "Ярс") и на атомных подводных крейсерах Стратегических ядерных сил.

Мировые тенденции

По данным аналитиков SIPRI, совокупный глобальный инвентарь ядерного оружия в начале 2026 года составил 12187 боеголовок. При этом общий военный запас всех девяти ядерных держав (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль) вырос до 9 745 единиц – это примерно на 130 боеголовок больше, чем годом ранее.

Несмотря на формальное сокращение общего числа боеголовок в мире (исключительно за счет демонтажа старых снятых с вооружения зарядов в РФ и США), темпы утилизации замедляются. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время разборка выведенных из эксплуатации боезарядов может перестать перекрывать скорость поступления новых боеголовок в мировые арсеналы.

Особую озабоченность исследователей вызывает снижение прозрачности. Истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДРСНВ / New START) в феврале 2026 года без заключения нового соглашения лишило мировой общественный диалог официальных обменных данных между Вашингтоном и Москвой. Все нынешние оценки экспертов основаны на открытых наблюдениях, моделировании и анализе производства расщепляющихся материалов.

Как писал OBOZ.UA, Россия использует ядерные угрозы и балансирование на грани войны, чтобы запугивать другие государства и добиваться особого отношения к себе. Таким образом Кремль пытается убедить мир воспринимать Россию как сверхдержаву.

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