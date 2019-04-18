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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Рейтинг Зеленского резко упал: обнародован свежий соцопрос перед выборами

20.7тЧитать материал на украинском

Разрыв между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко резко сократился. За шоумена готовы проголосовать 54% украинцев, а за действующего главу государства44,1%.

Такие данные обнародовал представитель центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова Николай Булатевич во время пресс-конференции 18 апреля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как показывают результаты нашего опроса, за кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 54% опрошенных респондентов – это тех, которые идут на выборы и которые определились со своим выбором. Соответственно, за кандидата в президенты Петра Порошенко во втором туре готовы проголосовать 44,1% опрошенных респондентов, которые идут на выборы и которые определились со своим выбором", – уточнил он.

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Отмечается, что 15% украинцев все еще не определились со своим выбором. Еще 17,5% заявили, что "скорее всего, пойдут голосовать".

"Мы понимаем, что результаты голосования очень сильно будут зависеть от реальной активности. То есть определяющими параметрами в эти последние дни агитационной кампании будут реальная явка на голосование (она может меняться определенным образом) и второе – это, безусловно, дебаты", – отметили эксперты.

Опрос провели в период с 12 по 16 апреля среди 1800 респондентов со всей Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

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Место
Украина
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Завтра у Порошенко будет 55%, послезавтра 75% а в день выборов 99%. СУГС, ёпста!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если верить некоторым социологам, за 2 дня до выборов рейтинг Зеленского резко упал, а рейтинг Порошенко резко опух. Вот что значит, опросы проводить после вчерашнего.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ага! Ещё один день - и Порошенко впереди! Как Ельцин в 1996-м. :-)))
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