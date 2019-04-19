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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко ответил Зеленскому на "волка в овечьей шкуре"

4.8тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко ответил своему оппоненту в избирательной гонке Владимиру Зеленскому, который назвал его "волком в овечьей шкуре".

Своей реакцией он поделился в рамках дебатов на "Суспільному", на которые шоумен так и не пришел. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ну какой я волк, я комментировать не буду, но с "котом в мешке" я тоже не согласен. Я хочу подчеркнуть, что господин Зеленский является мешком. Ярким, дорогим, который прикрывает других котов, которые в нем находятся. И это чрезвычайно серьезно. Даже не котов, чертей", – заявил Порошенко в эфире.

Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

Напомним, подобную роль шоумен приписал действующему гаранту после реплики о том, что в случае победы Зеленского на выборах, Украина получит "кота в мешке". Свою позицию Порошенко объяснял тем, что новоиспеченный политик то и дело избегал журналистов и прямых эфиров и, к тому же, не имеет опыта управления государством.

"По поводу "кота в мешке". Если сравнивать двух кандидатов, лучше "кот в мешке", чем "волк в овечьей шкуре", – заявил Зеленский 18 апреля в эфире программы "Право на владу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко упрекнул Зеленского в некомпетентности и рассказал, что тот прятался от повесток в армию.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ах-ха))) Вся КРЕМЛЁВСКАЯ БОТОФЕРМА ВОЗБУДИЛАСЬ!! =))) ЗАВИДУЮТ!!! Это у ЛЮДЕЙ есть ВЫБОРЫ, ДЕБАТЫ!!! А У РАСЕИ у СКОТОВ НЕТ НИ ВЫБОРОВ НИ ДЕБАТОВ НИ ВЫБОРА!!! =)) У них есть только ВЕЧНОЕ ХУЙЛО-ПУТЕН ПАСТУХ который их пасет и дрючит!!! =)))
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Який з ПАРАШІ вовк, як з глухонімого РАДІСТ !
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1
1
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ТАК ХТО КОГО ОТДЕБАЛ? ИЛИ ВЫДЕБАЛ? ИЛИ ОТДЕБАТИЛ? Кугуты, внесите ясность? :-)))
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Ершов Василий
Ершов Василий
Трубицын Александр, трупик, ти ще не здох, падлюка? А ну здрисни з сайту, чмо промокшанське!!!
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1
0

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