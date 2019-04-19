Зеленский отказался: Порошенко пришел на дебаты на "Суспільне": видео онлайн

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на теледебаты на "Суспільному" 19 апреля. Действующий глава Украины Петр Порошенко появился в студии в 19:00, чтобы ответить на вопросы журналистов, и пробыл до 21:50.

Отметим, что перед началом разговора ведущая предупредила, что в зале может находится человек, который намерен совершить террористический акт. Порошенко решил остаться в студии и продолжить дебаты.

Петр Порошенко на "Суспільному"

Предлагаем видео из студии"Суспільного".

Напомним, проведение предвыборных дебатов предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Официальные дебаты должны проходить в студии общественного вещателя в строго указанное время. ЦИК установила, что дебаты на "Суспільном" начнутся в 21:00 19 апреля, однако в штабе Владимира Зеленского заявили, что кандидат в студию телеканала не придет. В таком случае время должно быть предоставлено Петру Порошенко для предвыборной агитации.

Тут можно посмотреть полное видео дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийском".

Текстовую онлайн-трансляцию дебатов на НСК "Олимпийском" читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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