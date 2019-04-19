Зеленский отказался: Порошенко пришел на дебаты на "Суспільне": видео онлайн

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на теледебаты на "Суспільному" 19 апреля. Действующий глава Украины Петр Порошенко появился в студии в 19:00, чтобы ответить на вопросы журналистов, и пробыл до 21:50.
Отметим, что перед началом разговора ведущая предупредила, что в зале может находится человек, который намерен совершить террористический акт. Порошенко решил остаться в студии и продолжить дебаты.
Петр Порошенко на "Суспільному"
Предлагаем видео из студии"Суспільного".
Напомним, проведение предвыборных дебатов предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Официальные дебаты должны проходить в студии общественного вещателя в строго указанное время. ЦИК установила, что дебаты на "Суспільном" начнутся в 21:00 19 апреля, однако в штабе Владимира Зеленского заявили, что кандидат в студию телеканала не придет. В таком случае время должно быть предоставлено Петру Порошенко для предвыборной агитации.
Тут можно посмотреть полное видео дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийском".
Текстовую онлайн-трансляцию дебатов на НСК "Олимпийском" читайте тут.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".
Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.
Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.
8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".
10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.
11 апреля Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире, после чего шоумен озвучил окончательное решение – он придет на дебаты только 19 апреля.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00, чтобы оба кандидата смогли вовремя прибыть в студию после их "баттла" на стадионе. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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