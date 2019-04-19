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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский отказался: Порошенко пришел на дебаты на "Суспільне": видео онлайн

6.9тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на теледебаты на "Суспільному" 19 апреля. Действующий глава Украины Петр Порошенко появился в студии в 19:00, чтобы ответить на вопросы журналистов, и пробыл до 21:50.

Отметим, что перед началом разговора ведущая предупредила, что в зале может находится человек, который намерен совершить террористический акт. Порошенко решил остаться в студии и продолжить дебаты.

Петр Порошенко на "Суспільному"

Петр Порошенко на "Суспільному"

Предлагаем видео из студии"Суспільного".

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Напомним, проведение предвыборных дебатов предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Официальные дебаты должны проходить в студии общественного вещателя в строго указанное время. ЦИК установила, что дебаты на "Суспільном" начнутся в 21:00 19 апреля, однако в штабе Владимира Зеленского заявили, что кандидат в студию телеканала не придет. В таком случае время должно быть предоставлено Петру Порошенко для предвыборной агитации.

Тут можно посмотреть полное видео дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийском".

Текстовую онлайн-трансляцию дебатов на НСК "Олимпийском" читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаСуспильне
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Эээх, недоработка, он должен был лично обезвредить террориста и снять с поверженного тела удостоверение ГРУ, наградной наган и фото с Путиным на рыбалке :)
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Когут Дмитрий
Когут Дмитрий
Шо? Опять?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
То что Порошенко не испугался находящегося в зале террориста, скорее всего загримированного Путена говорит о его необычайной смелости и способности повести Украину в светлое европейское будущее и к победе над ахрессором и к освоению Марса. СУГС, ёпста!
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