Дебаты с Порошенко: у Зеленского сделали заявление

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к дебатам с Петром Порошенко, но если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, который напомнил, что на предыдущие дебаты перед первым туром выборов кандидат в президенты не пришел именно по причине запланированных ранее выступлений, и организаторы теледебатов об этом знали.

"Да, конечно, учитывая то, что Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю по графикам, это вопрос к пресс-службе. А в рамках того, насколько это нужно украинскому обществу, это тоже вопрос. Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит", – говорит политолог.

Разумков также считает, что перед проведением дебатов корректнее было бы услышать отчет от действующей власти о выполненных задачах и обещаниях, а потом уже формулировать новые позиции в программе.

Вместе с тем спикер предвыборного штаба заверил: "Владимир Зеленский готов к дебатам, он об этом говорил. А как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос".

Отметим, что в афише на официальном сайте студии "Квартал 95" нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины.

Центральная избирательная комиссия представила первые результаты подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины, согласно которым во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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