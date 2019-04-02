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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты с Порошенко: у Зеленского сделали заявление

16.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к дебатам с Петром Порошенко, но если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, который напомнил, что на предыдущие дебаты перед первым туром выборов кандидат в президенты не пришел именно по причине запланированных ранее выступлений, и организаторы теледебатов об этом знали.

"Да, конечно, учитывая то, что Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю по графикам, это вопрос к пресс-службе. А в рамках того, насколько это нужно украинскому обществу, это тоже вопрос. Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит", – говорит политолог.

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Разумков также считает, что перед проведением дебатов корректнее было бы услышать отчет от действующей власти о выполненных задачах и обещаниях, а потом уже формулировать новые позиции в программе.

Вместе с тем спикер предвыборного штаба заверил: "Владимир Зеленский готов к дебатам, он об этом говорил. А как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос".

Отметим, что в афише на официальном сайте студии "Квартал 95" нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
— Не понимаю, — сказал он. — Ты, по-моему, должен быть счастлив. Ты ведь продвинутый парень. Иначе бы Брама тебя не выбрал. А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у пидарасов. — Мне кажется, — ответил я, — есть и другие варианты. — Есть. Кто не хочет работать клоуном у пидорасов, будет работать пидорасом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс. Виктор Пелевин, EmpireV
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Павлов Дмитрий, хуйлу дай почитать, чтобы он знал, что ты о нем думаешь
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Булах Петр
Булах Петр
Ех,жаль що немає зараз серед нас Ільфа та Петрова...
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
А как же обязанность президента продать свой бизнес????? Зе собирается продавать свою студию???
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