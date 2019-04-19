ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский — Порошенко: я не у прокурора, а вам — придется

3.9тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пригрозил президенту Петру Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшем времени.

Такое заявление он сделал во время предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский". Таким образом он отреагировал на вопрос действующего президента Порошенко: "Людям все про меня известно. Теперь хочу узнать о вас, о ваших ценностях. Где вы видите Украину через пять лет?"

Зеленский — Порошенко: я не у прокурора, а вам — придется

"Я не у прокурора, мне нечего там делать. А вам, возможно, придется. Украина идет в Европу. Я тоже буду защищать европейский выбор", — заявил Зеленский.

Новости
Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене

Также он добавил, что в случае если он станет президентом все, кто нарушают закон, сядут за решётку.

"Все, кто нарушат закон, кто бы это ни был, Свинарчук, Гладковский, Коломойский, сядут. Но это случится не через две недели, это не обещание, это серьезное дело, это дело украинского суда... Сядут, когда нарушат закон", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал о встрече с президентом Украины Петром Порошенко на улице Банковой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
62
19
Смешно
9
Интересно
7
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Цирк с конями, клоуном и шоколадным поросёнком. Я понимаю конечно что демократия, но как говорится - такой хоккей нам не нужен.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Боты, веселитесь? Какие же вы жалки все...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Livesey David
Livesey David
Зеленский щупает жинку за дупу, Пеця воет щёневмерлу, ахахаха, хахлы, спасибо за этот цирк! ))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения