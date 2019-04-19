Зеленский — Порошенко: я не у прокурора, а вам — придется

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пригрозил президенту Петру Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшем времени.

Такое заявление он сделал во время предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский". Таким образом он отреагировал на вопрос действующего президента Порошенко: "Людям все про меня известно. Теперь хочу узнать о вас, о ваших ценностях. Где вы видите Украину через пять лет?"

"Я не у прокурора, мне нечего там делать. А вам, возможно, придется. Украина идет в Европу. Я тоже буду защищать европейский выбор", — заявил Зеленский.

Новости Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене

Также он добавил, что в случае если он станет президентом все, кто нарушают закон, сядут за решётку.

"Все, кто нарушат закон, кто бы это ни был, Свинарчук, Гладковский, Коломойский, сядут. Но это случится не через две недели, это не обещание, это серьезное дело, это дело украинского суда... Сядут, когда нарушат закон", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал о встрече с президентом Украины Петром Порошенко на улице Банковой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!