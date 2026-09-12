Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами. По словам Зеленского, он готов к личной беседе и принятию решений, если такая встреча станет возможной.

Видео дня

В то же время украинский президент подчеркнул, что главным для него будут не слова, а конкретный результат переговоров. Об этом он сказал в интервью корреспонденту DW Мише Комадовскому.

Зеленский готов встретиться с Путиным

Зеленского спросили, поедет ли он в Майами, если Путин посетит запланированный на декабрь саммит лидеров стран G20.

Президент Украины ответил утвердительно.

"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", – сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что содержание возможного разговора с российским лидером для него менее важно, чем его итоги.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне, это не имеет значения. Это не имеет значения. [...] Результаты имеют значение. Вот и все", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский и Путин не встречались с 2022 года

Личная встреча Зеленского и Путина не состоялась с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

На данный момент Кремль не сообщил, планирует ли Путин посетить саммит G20 в Майами.

Российский лидер лично не участвовал в саммите G20 с 2019 года.

В то же время в прошлом месяце США пригласили министра финансов России Антона Силуанова на встречу стран G20 в Северной Каролине. Это решение вызвало возмущение среди европейских чиновников.

Накануне президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что лидер Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, все якобы зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!