Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 19 квітня, на Україну чекає підсумковий етап передвиборної кампанії кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Ним стануть дебати на НСК "Олімпійський", навколо яких довгий час йшла дискусія і виникали скандали.

У підсумку, штаби кандидатів все-таки домовилися, хоча проведення теледебатів на "Суспільному", швидше за все, буде зірваним.

OBOZREVATEL буде вести текстову онлайн-трансляцію того, що відбувається.

Коли і де пройдуть дебати

Кандидати у президенти України проведуть дебати на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Стадіон розрахований на 70 050 місць і знаходиться за адресою вул. Велика Васильківська, 55 (станція метро "Олімпійська").

Зокрема, буде дві сцени, трибуни розділять не вздовж, а впоперек.

Facebook Зураба Аласанії

Відомо, що для забезпечення громадського порядку на стадіоні залучать до 10 тисяч правоохоронців. Також з 10:00 до 22:00 буде обмежено рух транспорту на вулицях, прилеглих до "Олімпійського".

Як відомо, після зустрічі на стадіоні кандидати, згідно з регламентом, мали б ивирушити на "Суспільне" для проведення теледебатів.

Раніше ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00, щоб обидва кандидати змогли вчасно прибути до студії після їх "баттлу" на стадіоні, про який вже домовилися штаби претендентів на пост глави держави.

Однак, увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному".

Де дивитись

Більшість українських телеканалів уже заявили, що будуть транслювати у прямому ефірі дебати на стадіоні. Крім того, буде пряма трансляція на YouTube-платформі.

Також, найімовірніше, трансляція буде доступна на Facebook-стрім обох політиків.

Квитки на дебати

Безкоштовні квитки на дебати Зеленського і Порошенка на НСК "Олімпійський" були поділені навпіл, кожен із кандидатів поширює свої.

Так, штаб Зеленського робить це на спеціальному сайті debaty2019.org.ua.

Штаб Порошенко пропонує заповнити анкету, в якій має бути вказано ПІБ, контактний телефон та з якого регіону будете добиратися.

Рейтинги Порошенка і Зеленського

Згідно з даними Центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова, станом на 18 квітня, розрив між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком різко скоротився. За шоумена готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави – 44,1%.

Раніше Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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