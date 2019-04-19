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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн-трансляція

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У п'ятницю, 19 квітня, на Україну чекає підсумковий етап передвиборної кампанії кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Ним стануть дебати на НСК "Олімпійський", навколо яких довгий час йшла дискусія і виникали скандали.

У підсумку, штаби кандидатів все-таки домовилися, хоча проведення теледебатів на "Суспільному", швидше за все, буде зірваним.

OBOZREVATEL буде вести текстову онлайн-трансляцію того, що відбувається.

Коли і де пройдуть дебати

Кандидати у президенти України проведуть дебати на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Стадіон розрахований на 70 050 місць і знаходиться за адресою вул. Велика Васильківська, 55 (станція метро "Олімпійська").

Дебати Зеленського і Порошенка: усі подробиці

Зокрема, буде дві сцени, трибуни розділять не вздовж, а впоперек.

Дебати Зеленського і Порошенка: усі подробиці

Facebook Зураба Аласанії

Відомо, що для забезпечення громадського порядку на стадіоні залучать до 10 тисяч правоохоронців. Також з 10:00 до 22:00 буде обмежено рух транспорту на вулицях, прилеглих до "Олімпійського".

Дебати Зеленського і Порошенка: усі подробиці

Як відомо, після зустрічі на стадіоні кандидати, згідно з регламентом, мали б ивирушити на "Суспільне" для проведення теледебатів.

Раніше ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00, щоб обидва кандидати змогли вчасно прибути до студії після їх "баттлу" на стадіоні, про який вже домовилися штаби претендентів на пост глави держави.

Однак, увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному".

Де дивитись

Більшість українських телеканалів уже заявили, що будуть транслювати у прямому ефірі дебати на стадіоні. Крім того, буде пряма трансляція на YouTube-платформі.

Також, найімовірніше, трансляція буде доступна на Facebook-стрім обох політиків.

Квитки на дебати

Безкоштовні квитки на дебати Зеленського і Порошенка на НСК "Олімпійський" були поділені навпіл, кожен із кандидатів поширює свої.

Так, штаб Зеленського робить це на спеціальному сайті debaty2019.org.ua.

Дебати Зеленського і Порошенка: усі подробиці

Штаб Порошенко пропонує заповнити анкету, в якій має бути вказано ПІБ, контактний телефон та з якого регіону будете добиратися.

Дебати Зеленського і Порошенка: усі подробиці

Рейтинги Порошенка і Зеленського

Згідно з даними Центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова, станом на 18 квітня, розрив між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком різко скоротився. За шоумена готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави – 44,1%.

Раніше Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
До мене як до кінодокументаліста доходять іноді уривки і фрагменти крутіших, ніж найкрутіші американські блокбастери, спецоперацій, в яких задіяні всі - від солдата до президента. Це ж стосується і українських дипломатів. І я дуже сподіваюсь, що через 10-20 років ці фантастичні спецоперації можна буде озвучити в фільмах. АЛЕ ви навіть не замислюєтесь про всю цю роботу. Роботу, про яку ви й не повинні знати, бо вона секретна, але вона існує. Ви берете чай з бутербродом, сідаєте в ФБ чи Інста, вмикаєте ТВ і просто споживаєте терабайти популізму (і навіть приблизно не рахуєте, скільки ця вся реклама коштує). Ви кажете - корупція і неідеальна команда. Ні, не ідеальна. АЛЕ. Якщо вже зовсім чесно - як політолог за освітою я не можу назвати жодної країни, де державна система не була б корумпована більшою чи меншою мірою. Це - природа влади. Хочете ви це прийняти чи ні. Разом з тим, я не закликаю заплющувати очі на очевидні корупційні схеми! Бачите - говоріть, повідомляйте. АЛЕ не дозволяйте політтехнологам переконувати вас, що це винятково сучасне українське явище, і що прийде чарівник, який викорінить його під нуль. Також чула від прихильників Зе, що «Гірше вже не буде». Ох, як ви помиляєтесь. Може бути безкінечно гірше аж до набуття статусу Білорусі - держави-примари: ніби і є на карті світу, але по факту - продовження кордонів РФ. Тепер запитання до вас. Чи справді ви вважаєте, що людина з вулиці може прийти і управляти країною? От чесно. Всією економікою, безпекою, міжнародними відносинами? Так, як ІТ-шник не може пересаджувати серця, так, як історик не може писати комп’ютерні програми, так само абихто не може прийти вранці в кабінет і почати керувати країною. Президентство - це такий самий кар’єрний ріст, сходинка за сходинкою, як і в журналістиці, юриспруденції, бізнесі. Побутує думка, що успішний менеджер - успішний у будь-якій сфері. У будь-якій сфері - можливо, але управління країною - це управління всіма сферами одночасно. Тепер про голосування «по-приколу». А спаліть по-приколу власне житло, пошліть по-приколу свого батька, ліквідуйте по-приколу свій бізнес. Або якщо захворіла ваша дитина, підіть її лікувати по-приколу коньяком, а не до лікаря. Ні? Чому ж? Експерименти без здоровогу глузду - це ж так весело. Ну і суто дівчаче. Можу зрозуміти електорат Зе (18-23 років), коли голосують за «хорошого хлопця». Але життєвий досвід (30+) доводить, що «хороші хлопці - це ще не професія». Втім, як і ставить під сумнів саме визначення Зе як «хорошого хлопця». Допоможіть мені розібратись, що хорошого вже зробив він для України? Ні-ні, що зробить - не підходить. Лиш без емоцій про досягнення для своєї держави - 1,2,3. Тепер до друзів, які вважають себе чистої чистоти патріотами, і їх чиста чистота (зрівні Діви Марії) «не дозволяє голосувати за Пороха», тому вони не підуть на вибори чи зіпсують бюлетень. Друзі, треба вже нарешті подорослішати і навчитись брати відповідальність. Якщо ви вмієте давати стільки порад Президенту, то вже ж доросли до розуміння, що іноді бувають не чорні і не білі ситуації, а коли треба йти на компроміси, домовлятися, тиснути, лобіювати, приймати непопулярні рішення, ризикувати рейтингами, воювати. Не голосувати чи псувати бюлетені у даному випадку - це голосувати за Зеленського. Крім того, оці відсотки «проти всіх» ніколи ще після виборів ні на що не впливали. Тобто нема законодавчого механізму реакції на таке волевиявлення. Насамкінець - нікого з друзів не видаляю і не буду. Нам всім разом жити. Знаю, що люди не дуже люблять визнавати свої помилки, і є такі, що кажуть, - якщо в першому турі голосував за Зе, то і в другому. Типу, такі принципові-принципові. Донт ворі. В кабінці ви будете одні, і можете самі перед собою продемонструвати не принпиповість, а зрілість. І ще, будь ласка, не сваріться в коментах. Цей пост - для роздумів наодинці з сбою. І замість висновку. Вчора знімали концерт на підримку військовополонених моряків. І ось один батько розповідає про сина в полоні - його не змогли так зламати російська в’язниця, промивання мізок спецслужбами і росТВ (яке є в кожній камері!), як звістка про результати першого туру і приголомшливі відсотки Зеленського.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Друзі, які за Зе. Цей пост - для вас :) Ну ось якщо об’єктивно. Порошенко - найсильніший з усіх президентів, яких ми мали з 1991 року. Або які ваші варіанти? Найсильніший саме з президентів, звісно, він не зрівняється з Ісусом. А саме Його ви прагнете від звичайної людини, яка ризикнула взяти на себе відповідальність за країну в час війни. Стільки претензій до людини. Ніби він - божество. Ні, він звичайний. То може ми всі - божество? І не лажали за 5 років жодного разу. Та за яких 5 років. За тиждень свого божественного існування не робили помилок? Стоп. Я не збираюсь повторювати поширену фразу «я не порохобот, але буду голосувати за Пороха». Я скажу інакше: «Президенте, ти зробив навіть більше, ніж я очікувала». А правда ж, хто реально вірив, що ми отримаємо безвіз чи Томос? Це все довгі роки було схоже на далекострокову перспективу, як щоденні рейси на Місяць. Друзі, які прихильники ЗЕ, ви кажете - нинішній президент не закінчив війну, як обіцяв. Так, війна на сході триває. АЛЕ! Більшість із вас вона ніяк не зачіпає. Більшість із вас її не відчуває. Спокійно живете в своїх містах (і я з вами), тусуєтесь в кафе, кіно, спортзалах, курортах. Про війну нагадують хіба що новини і вже поодинокі знайомі-волонтери. Дивно читати, коли українського Президента звинувачують, що війна триває. А що він її починав? Нагадати, що війну розпочав інший президент - путін? Друзі, які прихильники ЗЕ, ви кажете - зубожіння. Звісно, таке зубожіння, що на Новий рік у всіх супермаркетах черги на 3-4 години. Перед всіма святами в салонах краси - запис на місяць наперед. Бронювати готель на свята в Карпатах чи навіть космічно дорогому Буковелі треба за півроку. Критично і масово зубожіє молодь із 10-ми айфонами, про що свідчать зубожілі тисячі відео з вечірок і тусовок в Інста (і саме в ІНСТА Зе і підловив свій електорат). Особливо зубожіє український малий та середній бізнес, про що свідчить те, що практично кожен третій мій знайомий протягом останніх 2-3 років відкрив ФОП і почав свою маленьку справу: пекарню, поліграфію, кафе, вирощування печериць і тд…. Ви кажете - молодь виїжджає. Так, виїжджає. І тут кілька причин: світ глобалізується, і всі дуже активно переміщаються. Так, в пошуках якісніших умов життя (втім, і американці переїжджають в Європу чи в країни третього світу в пошуках комфортнішого життя). АЛЕ. Давайте ще трохи правди - чимало виїжджає, втікаючи від війни і обов’язку захищати країну. Ви кажете - навіщо Безвіз? Нема за що їхати закордон. АЛЕ. Безвіз - це один із кроків до членства в ЄС! А головне - безвіз - це результат вишуканих і фантастичних дипломатичних кроків на захист визнання українського народу. ЄС визнав Україну частиною цивілізованого світу. Президент і МЗС довели світу, - при отриманні безвізу українці не грянуть і не накриють Європу як неписемні біженці країн десятого світу. Безвіз - це визнання того, що кожен громадянин України - сформований європеєць. Будь ласка, не доводьмо світу протилежного. Ви кажете - немає змін. Звісно, президент за 5 років так і не приїхав і не позамітав ваш під’їзд чи не поремонтував дороги у вашому місті. Так вчіть матчасть. Це мали зробити ви, обравши адекватних міських голів. Ви кажете, що очікували більше. Звісно, всі ми очікуємо більше. Від КОГОСЬ. Тільки не від себе? Ви схуднули, вивчили англійську, записались на плавання, добудували дачу? Ви мали на це 5 років. Ні? Не вийшло. Хм… Згадайте себе на своєму робочому місці. Ось ви - керівник. Скільки у вас в підпорядкуванні людей? Як швидко ви вирішуєте проблеми вашої компанії? Скільки надійних людей? Скільки справді надійних людей? Зраджують чи підставляють? Серйозно? Ні, президента не можуть підставляти. Бо на нього працюють не люди, а досконалі роботи. Я чула від прихильників Зеленського найрізноманітніші огидні версії про війну. Але чи задумувались ви бодай один раз, скільки секретних операцій здійснено нашими військовими, СБУ на чолі з Головнокомандувачем.
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