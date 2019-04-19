Порошенко і Зеленський прибули на "Олімпійський"

Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський прибули на НСК "Олімпійський", де відбудуться їх дебати перед другим туром виборів.
Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.
Першим біля стадіону з'явився Зеленський. Він приїхав на Mersedes. У кортежі шоумена було п'ять машин, його супроводжувала Нацполіція.
Слідом за ним з'явився і чинний глава держави. У його кортежі нарахували значно більше автомобілів. Порошенко прийшов на стадіон із дружиною Мариною та дітьми.
Скріншот із відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосував за те, щоб перенести трансляцію Національної суспільної телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь в теледебатах на "Суспільному".
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