Порошенко і Зеленський прибули на "Олімпійський"

Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський прибули на НСК "Олімпійський", де відбудуться їх дебати перед другим туром виборів.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Першим біля стадіону з'явився Зеленський. Він приїхав на Mersedes. У кортежі шоумена було п'ять машин, його супроводжувала Нацполіція.

Слідом за ним з'явився і чинний глава держави. У його кортежі нарахували значно більше автомобілів. Порошенко прийшов на стадіон із дружиною Мариною та дітьми.

Скріншот із відео

Новини Стали відомі імена ведучих на дебатах Порошенка і Зеленського

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся