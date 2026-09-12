Послы ЕС вновь не договорились о продлении санкций против России: какие страны выступили против

Послы стран Евросоюза вновь не смогли согласовать продление персональных санкций против российских олигархов, введенных ранее в связи с агрессией России против Украины. Теперь дипломаты вновь соберутся в следующий понедельник, 14 сентября, причем крайний срок продления санкций ЕС – 15 сентября.

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Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк. По его словам, Словакия и Франция встали на защиту российских олигархов Усманова и Фридмана.

Почему не согласовали санкции

"Словакия по-прежнему хочет исключить из списка Усманова и Фридмана. Но вопрос теперь еще более осложнился, потому что Франция также хочет исключить Усманова", – в частности, отметил Рикард Джозвяк.

О ком идет речь

Украинец Михаил Фридман (он родился в 1964 году во Львове) имеет гражданство России и Израиля. Это российский олигарх, открыто поддерживающий политику Кремля.

Напомним, что в 2023 году СБУ объявила Фридмана лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Ему инкриминируется статья 110-2 УК Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины.

Алишер Усманов – российский олигарх узбекского происхождения (в 2013–2015 годах возглавлял список самых богатых людей России). Пытаясь избежать санкций, Усманов с 2023 года стал все больше времени проводить на родине в Узбекистане, где он инвестировал деньги в местную экономику.

Что предшествовало

В сентябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать в пользу Украины активы Алишира Усманова и его бизнес-партнеров, семей Скоч и Стрешинских, на сумму 2 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале сентября Словакия отказалась поддержать предложение ЕС продлить на год индивидуальные санкции против России. Срок действия действующего пакета ограничений истекает, а его продление, к сожалению, требует единодушной поддержки всех стран Евросоюза.

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