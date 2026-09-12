Глава 1. Призрак тридцатых годов в европейском зеркале

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История не просто повторяется — она рифмуется кровавыми буквами. Сегодня, в сентябре 2026 года, старая Европа снова стоит у зеркала, но в панике боится заглянуть в него, потому что оттуда на неё смотрит призрак 1930-х годов. Призрак, которого ослепленный немецкий гражданин считал навсегда похороненным в учебниках, но который сейчас оживает на избирательных участках в самом сердце Германии.

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Приголомшливий тріумф проросійських радикал-популістів на нещодавніх регіональних виборах у німецькій землі Саксонії-Ангальт, які відбулися 6 вересня 2026 року — це не просто чергове коливання електорального маятника. Не можна виключати, що це завершення першої фази грандіозного, цинічного експерименту Кремля. Експерименту, мета якого — відповісти на головне питання:

чи вдасться Путіну виростити для Європи нового Гітлера?

Розділ 2. Крах "Брандмауера" та історичний вирок Меркель

Давайте відкинемо дипломатичну політкоректність і поглянемо на факти з жорстким реалізмом. Саме в Тюрінгії у 1930 році націонал-соціалісти вперше пробилися до влади, увійшовши до коаліційного уряду. Тоді тогочасна європейська еліта теж заспокоювала себе: "Це просто маргінали, система їх перетравить і стабілізує". Світ знає, чим закінчилося це умиротворення.

Майже століття потому Москва використовує ту саму, до болю знайому матрицю. На виборах 6 вересня ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу, набравши шокуючі 43,8% голосів і буквально розтоптавши Християнсько-демократичний союз (CDU). Ексканцлерка Ангела Меркель уже публічно назвала цей результат "шокуючим переломним моментом" і визнала, що її тактика "брандмауера" (політичного бойкоту радикалів) повністю провалилася.

Але правда набагато цинічніша: нинішній електоральний колапс Німеччини — це прямий результат багаторічної політики самої Меркель, яка протягом 16 років свого правління фактично працювала в інтересах Путіна, підсадивши країну на голку дешевого російського газу. Саме через її боягузливу позицію на Бухарестському саміті 2008 року Україні було заблоковано шлях до НАТО, що розв'язало Кремлю руки для кривавих війн. Сьогодні ця угодовська ілюзія повернулася бумерангом у саму Німеччину.

Кремль виступає в ролі політичного Франкенштейна, дбайливо вирощуючи колективного "нового Гітлера".

Однією з найяскравіших і найнебезпечніших представниць цієї хвилі стала лідерка AfD Аліса Вайдель, яка абсолютно достойна статусу наочної послідовниці ідеологів Третього Рейху. Єдине, чого їй сьогодні не вистачає для повної ідентичності зі своїми історичними попередниками — це чоботів-штурмовиків, грубої військової форми та відкритої нацистської символіки. Цей монстр нового покоління носить дорогі костюми, посміхається з екранів ток-шоу і говорить мовою фальшивого "пацифізму". Проте якщо Берлін і далі продовжуватиме політику когнітивної сліпоти — усе це дуже скоро з’явиться на європейських вулицях у своєму первісному, кривавому вигляді. Адже цей "пацифізм" Вайдель — це пацифізм ґвалтівника, який вимагає від жертви не кричати, щоб не заважати сусідам спати, і це є спробою купити уявний спокій Європи за рахунок реальної української крові.

Розділ 3. Проспаний сигнал та когнітивна сліпота НАТО

Найбільша трагедія нинішнього Заходу полягає в тому, що урядові та союзні структури послідовно ігнорували чіткі попередження стратегів та аналітиків. Коли події в аеропорту Лейпцига були чітко кваліфіковані як свідома провокація та тренування системи безпеки НАТО з боку РФ — це повідомлення проігнорували.

Путін отримав усе, що хотів: протестував уразливість німецької інфраструктури, зафіксував слабкість реакції і врахував це у своїх подальших планах.

Запізнілі кроки уряду ФРН — офіційне звикування Кремля та безпрецедентне закриття "Російського дому" у Берліні — лише підтверджують, що влада діє в режимі гасіння пожежі. Сьогодні ми бачимо два елементи однієї спецоперації: спочатку Москва тестує систему безпеки у Лейпцигу, а потім путінська "п'ята колона" бере політичний реванш у Саксонії-Ангальт.

На цьому тлі солідарність Альянсу розмивається дивною заспокоєністю брюссельської бюрократії. Нещодавній коментар Генсека НАТО Марка Рютте (зроблений у Роттердамі), де він безапеляційно заявив, що вибори у Франції чи Німеччині "не спроможні нічого змінити для НАТО", є вершиною наївності. Можуть і ще й як змінять!

Прихід до влади європейських проксі Кремля здатний повністю паралізувати Альянс зсередини, і вдавати, що цього ризику не існує — це підігрувати ворогу в його ментальній війні.

Розділ 4. Мотивація відчаю: Імперський бліцкриг та привид Каддафі

Щоб зрозуміти, чому Кремль так запекло і гарячково тисне на німецьке та французьке політичне поле, необхідно усвідомити справжню внутрішню мотивацію та кінцеву мету російського диктатора. Відновлення кривавої Російської імперії — це головна мета усього його політичного та фізичного життя.

Путін не чекав такого конвенційного провалу в Україні, яку планував окупувати за три дні. Зустрівши героїчну відсіч українського народу, диктатор перейшов до плану екзистенційного виживання.

Його дії наразі диктуються глибокою особистою параноєю: не виключено, що в його уяві привид Муаммара Каддафі сьогодні невідступно блукає по Кремлю. За свідченнями джерел у його безпосередньому оточенні, сам Путін заявляє: "Якщо в Україні не буде успіху — вони мене просто повісять". Поразка для нього дорівнює фізичній смерті.

Агонія режиму очевидна: особистий наказ Путіна возити вздовж лінії фронту на тимчасово окупованих українських територіях мощі князя Дмитра Донського демонструє глибину ідеологічного тупика. Коли ядерна держава переходить до середньовічного містицизму, це свідчить про вичерпання раціональних ресурсів, що майже знищує останню довіру російського населення до свого правителя, оголюючи його слабкість перед загрозою класичного кремлівського перевороту під напором невдоволення еліти.

Саме це робить його зараз особливо небезпечним, адже він гарячково намагається за будь-ку ціну захистити та відновити своє становище незмінного вождя через спробу підірвати, розколоти та паралізувати зсередини Німеччину та Францію.

Саме на виборчих дільницях Кремль використовує свої головні козирі — тотальний підкуп, масштабну корупцію, шантаж та інформаційний терор, намагаючись без жодного кінетичного бою змінити владу в Європі. І результати електорального колапсу в Саксонії-Ангальт є першим тривожним підтвердженням ефективності цієї прихованої зброї, яку віднедавна вже просто неможливо ані проігнорувати, ані не враховувати. Успіху цих проросійських сил у Німеччині вже встигли відкрито порадіти Дональд Трамп та Ілон Маск, що лише підкреслює глобальний масштаб диверсії.

Розділ 5. Східна Німеччина як ментальний Донбас: Демографічна катастрофа та "золотий фонд" Луб'янки

Для розуміння електорального феномену Саксонії-Ангальт необхідно розкрити глибинну соціологічну, демографічну та контррозвідницьку матрицю.

Східна частина Німеччини протягом десятиліть перебувала під жорсткою радянською окупацією, де спецслужби СРСР та РФ використали весь свій деструктивний потенціал. Проте найстрашніший удар по регіону завдав тривалий демографічний колапс, що стався після об'єднання країни: майже третина населення — понад 800 тисяч найбільш грамотних, освічених та мобільних молодих людей — назавжди виїхали в західні землі. На східних теренах колишньої НДР фактично залишилися переважно ті громадяни, які почуваються покинутими та не бачать для себе реальних життєвих перспектив.

Саме цю депресивну порожнечу цинічно заповнив Кремль. Російська пропаганда через підконтрольні соціальні мережі розгорнула безпрецедентну за масштабами психологічну обробку населення, налаштовуючи людей проти України та проти оборонної допомоги, яку уряд надає Києву нібито "на шкоду власним німецьким інтересам".

У цих східних регіонах сформувалося викривлене сприйняття реальності: лояльність до Росії стала частиною ментального ядра, а величезна кількість зазомбованих виборців щиро вірить у фейк, що "це НАТО спровокувало війну в Україні". Як наслідок, ці люди масово висловлюють агресивне невдоволення жорсткими заходами теперішнього уряду Фрідріха Мерца.

Труднощі з викоріненням таких настроїв демонструють пряму й трагічну аналогію з тим, як українській державі протягом тривалого часу не вдавалося змінити психологію значної частини мешканців Донбасу, багато з яких продовжують щиро вірити Путіну — незважаючи навіть на те, що він повністю зруйнував їхнє колишнє життя, будинки та міста. Досвід Донбасу та Східної Німеччини чітко демонструє, на які руйнівні кроки здатна піти Москва, використовуючи специфіку довготривалої когнітивної окупації. Соціальні мережі та інформаційні диверсії Кремля б'ють у саму соціокультурну тканину, підриваючи єдність німецького народу, провокуючи масштабний внутрішній розкол і перетворюючи настрої депресивної частини населення на свій "золотий фонд" та ефективну "п’яту колону" на континенті.

Розділ 6. Когнітивна стійкість як головний редут вільного світу

Окрім перемоги AfD з її 43,8% голосів, до парламенту Саксонії-Ангальт тріумфально пройшов і лівопопулістський союз Сари Вагенкнехт (BSW), яка одразу після виборів цинічно висунула вимогу знову купувати російський газ і негайно відкрити "Північний потік", відверто спекулюючи на страхах німців перед зимою. Більше того, успіху цих проросійських сил у Німеччині вже встигли відкрито порадіти Дональд Трамп та Ілон Маск (який публічно написав німецькою "Gut gemacht!" та заявив, що "лише AfD може врятувати Німеччину").

Консервативне крило республіканців та рух MAGA (включаючи Джей Ді Венса та Марко Рубіо) активно використовують цей успіх як доказ "краху ліберальної політики відкритих кордонів Брюсселя та Берліна", формуючи новий трансатлантичний альянс правих сил на користь виключно власних егоїстичних інтересів.

Поки провідні європейські столиці намагаються локально реагувати на величезну кількість системних хвиль пропаганди, конкретні інфраструктурні провокації та прямі підривні дії, Росія масштабує фінансування інструментів своєї "м'якої сили", гарячкове розгортання 11 нових підривних хабів "Руських домов" по всьому світу.

Нарешті усім необхідно тверезо усвідомити: на Путіна має реальний вплив виключно безкомпромісна сила та миттєва, адекватна військова відповідь. Це було яскраво продемонстровано Кремлю, коли 18 серпня сили НАТО абсолютно несподівано провели масштабні та надпотужні повітряні маневри в районі, максимально наближеному до Калінінграда. Екстрене розгортання в небі понад 25 бойових літаків та приховане перекидання американських технологій РЕБ EA-37B Compass Call II миттєво "протверезили" Москву, викликавши шоковий тремор та панічні заяви заступників Лаврова. Диктатор відступає лише тоді, коли бачить реальну залізну волю застосувати зброю.

Кремль намагається продати європейцям фальшиву ілюзію: "відверніться від підтримки міжнародного права, залиште Україну на поталу — і у ваших домівках буде тепло, а на автозаправках збережеться дешеве пальне".

Умиротворювати путінського Франкенштейна — це самогубство.

Монстр, якого виростили, щоб зжерти не тільки Україну, а й увесь вільний світ, знищити європейську цивілізацію та здійснити тотальний демонтаж демократичного устрою, обов'язково прийде за тими, хто сьогодні мовчки підігрує агресору в ім'я фальшивого миру. Когнітивна стійкість суспільства сьогодні є нашою головною і єдиною лінією спільної оборони.