Дебаты на "Олимпийском": кандидаты внезапно объединили сцены

Во время дебатов на НСК "Олимпийском" президент Украины Петр Порошенко покинул свою сцену и отправился на сцену его оппонента Владимира Зеленского.

После этого Зеленский заявил, что не понимает зачем тогда было ставить две сцены для дебатов на НСК. Тем временем члены команды Порошенко поднялись на сцену Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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