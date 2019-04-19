ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленского подловили на кривлянии во время гимна Украины: видео

5.9тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский кривлялся во время исполнения гимна Украины.

После завершения дебатов на НСК "Олимпийский", действующий президент Петр Порошенко предложил исполнить гимн страны. Однако пока часть присутствующих пела "Ще не вмерла України", Зеленский прямо на сцене поцеловал жену Елену и строил "рожицы", адресованные своим сторонникам.

Отметим, Зеленский и Порошенко не пожали друг другу руки после завершения выступлений, как это сделали в начале дебатов.

Новости
"Ужасная часть": Порошенко жестко ответил на заявление Зеленского о "повстанцах" "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дебатов на стадионе:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
7
Комментарии
73
6
Смешно
4
Интересно
25
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А ви замітили що зелелський розмовляв на дебатах мовою своїх героїв,він напевно вже забув як говорити від свого імені.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пивоварова Лариса, а украйинськый жывописэць и график Нэпыйпыво - Ваш запэклый ворог. :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Госсссподи! Слушать без смеха вой про "нэвмэрлого щеня" - всё равно, что запретить смех на концерте Аркадия Райкина! :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Госсссссссспади! Да неужели этот вой про "нэвмэрлого щеня" можно слушать с серьёзной мордой? Это как на концерте Райкина запретить смеяться! :-)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
7

Блоги / мнения