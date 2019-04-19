Зеленского подловили на кривлянии во время гимна Украины: видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский кривлялся во время исполнения гимна Украины.

После завершения дебатов на НСК "Олимпийский", действующий президент Петр Порошенко предложил исполнить гимн страны. Однако пока часть присутствующих пела "Ще не вмерла України", Зеленский прямо на сцене поцеловал жену Елену и строил "рожицы", адресованные своим сторонникам.

Отметим, Зеленский и Порошенко не пожали друг другу руки после завершения выступлений, как это сделали в начале дебатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дебатов на стадионе:

Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшем времени.

Кандидаты в президенты оба встали на колени на сцене. Этим жестом они почтили память украинских защитников, которые погибли на Донбассе в ходе войны с российскими оккупантами.

Зеленский заявил, что в 2014 году поддерживал Порошенко, "но ошибся".

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