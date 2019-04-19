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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не издевайтесь над Украиной!" Порошенко упрекнул Зеленского в некомпетентности

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Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" задал своему оппоненту Владимиру Зеленскому ключевые, по его мнению, вопросы, и упрекнул его в некомпетентности.

"Господин Владимир, вы сказали, что собираетесь учиться на должности президента. Сели бы вы в самолет, в который бы сел "порулить" ученик? Пошли бы вы к такому хирургу?" – спросил Порошенко. (Видео смотрите здесь).

"Так почему же президент и главнокомандующий могут себе это позволить? Ответ только один: не издевайтесь над нашим государством!" –добавил он.

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"Вы — мешок с котами и чертями!" Порошенко гневно обратился к Зеленскому

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот из видео

По словам действующего гаранта, над Украиной нависла большая опасность, имя которой – "некомпетентность", и в этой связи он опасается того, каким образом Зеленский будет управлять государством в случае победы.

Также Порошенко поставил вопрос о будущем государства, подчеркнув важность демократических ценностей, в частности, верховенства права.

"Где вы видите Украину через пять лет? Дайте точный ответ", – спросил Порошенко. Зеленский в свою очередь подчеркнул, что будет поддерживать европейский путь Украины и сказал, что точно определить, какой будет страна, сейчас невозможно.

"Не издевайтесь над Украиной!" Порошенко упрекнул Зеленского в некомпетентности

Скриншот из видео

"Не издевайтесь над Украиной!" Порошенко упрекнул Зеленского в некомпетентности

Скриншот из видео

"Не издевайтесь над Украиной!" Порошенко упрекнул Зеленского в некомпетентности

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Согласно данным Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, по состоянию на 18 апреля, разрыв между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко резко сократился. За шоумена готовы проголосовать 54% украинцев, а за действующего главу государства – 44,1%.

  • Ранее Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

  • Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Зря Вы так !люди в 14 хотели перемен, погорячились зря -провели бы дебаты между Яныком с кем нибудь - например с Парубием, Семиенченко или Порохом - оставили бы Яныка, и Крым бы не напугали, и Донбасс посмеялся бы ))))))))))) потом демократичные выборы и в родную гавань - в ЕС и НАТО .Заждались они. А народ и их напугал, увы. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО !
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Oleksandrovich Oleksandr
Oleksandrovich Oleksandr
Зе-ро полность оправдал кличку. Полное ничтожество. Ему нечего сказать и спросить. "Я ничего не знаю, ничего не умею, дай порулить, я научусь!"
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Нисебе чего!!! В "дермове" есть такое слово - "некомпетентность"??? Вопрос на засыпку: какая доля процента мовнюков догадывается, шо на мови такэ слово таки е? :-)))))
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