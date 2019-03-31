Зеленский заявил, что пойдет на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с действующим президентом и конкурентом в предвыборной гонке Петром Порошенко.

"Я готов. Порошенко, не Порошенко, какая мне разница", — сказал Зеленский на брифинге в штабе в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Трансляцию мероприятия вел канал 1+1.

Зеленский добавил, что не ведет переговоров с другими политическими силами о поддержке во втором туре.

"Мы ни с кем не ведем никакие переговоры, нам не о чем говорить со старой властью", — сказал он.

Отметим, ранее Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты: "Выборы — во втором туре — ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты".

Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский избегал дебатов, однако появился в студии общественно-политического ток-шоу "Право на владу" с помощью видеоконференции.

Напомним:

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях было 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являлись шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

Избирательные участки закрылись в 20:00.

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 20:00 31 марта составила более 65% без учета избирательных участков за пределами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный экзит-пол обновил данные о лидерах на выборах президента Украины.

По состоянию на 20:00 Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке с показателем в 30,6 %. На втором месте Петр Порошенко (17,8%), на третьем — Юлия Тимошенко с 14,2%.

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