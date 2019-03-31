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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский заявил, что пойдет на дебаты с Порошенко

3.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с действующим президентом и конкурентом в предвыборной гонке Петром Порошенко.

"Я готов. Порошенко, не Порошенко, какая мне разница", — сказал Зеленский на брифинге в штабе в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Трансляцию мероприятия вел канал 1+1.

Зеленский добавил, что не ведет переговоров с другими политическими силами о поддержке во втором туре.

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"Мы ни с кем не ведем никакие переговоры, нам не о чем говорить со старой властью", — сказал он.

Отметим, ранее Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты: "Выборы — во втором туре — ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты".

Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский избегал дебатов, однако появился в студии общественно-политического ток-шоу "Право на владу" с помощью видеоконференции.

Зеленский заявил, что пойдет на дебаты с Порошенко

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный экзит-пол обновил данные о лидерах на выборах президента Украины.

По состоянию на 20:00 Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке с показателем в 30,6 %. На втором месте Петр Порошенко (17,8%), на третьем — Юлия Тимошенко с 14,2%.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентаполитика
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Johnson Peter
Johnson Peter
Супер, з нетерпінням чекаю. Тільки будь-ласка не в режимі «відеоконференції», в навушниках і з суфлером.
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