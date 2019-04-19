Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" повстанцами.

Такое заявление Зеленский сделал после того, как Порошенко опроверг его утверждение о том, что "в пайках повстанцев "ДНР" и "ЛНР" есть конфеты Roshen".

В сети гневно отреагировали на такое заявление кандидата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на НСК "Олимпийский"закончились публичные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По данным МВД, посмотреть на дискуссию пришло 22 тыс. человек.

Дебаты продолжались около часа. Порошенко первым ушел со сцены. Отметим, что в конце встречи оппоненты не пожали друг другу руки.

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