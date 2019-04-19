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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео

12.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" повстанцами.

Такое заявление Зеленский сделал после того, как Порошенко опроверг его утверждение о том, что "в пайках повстанцев "ДНР" и "ЛНР" есть конфеты Roshen".

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Зеленський матерился на дебатах: появилось видео

В сети гневно отреагировали на такое заявление кандидата.

Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео
Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео
Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео
Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео
Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео
Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео
Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео
Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на НСК "Олимпийский"закончились публичные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По данным МВД, посмотреть на дискуссию пришло 22 тыс. человек.

Дебаты продолжались около часа. Порошенко первым ушел со сцены. Отметим, что в конце встречи оппоненты не пожали друг другу руки.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыВыборы 2019видеоДНРНовости ЛНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
ВатоЗэ спалился. Ждем переезд Квартала в Ростов. По тропе предшественников
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Алик Алик
Алик Алик
оБОЗРЕВАТЕЛЬ жопу до сих пор пороху лижит
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Это всё, что вам стоило знать. Это позор полнейший.
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