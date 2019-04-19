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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки: появилось видео

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Во время дебатов на НСК "Олимпийском" глава Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский пожали друг другу руки после того, как действующий президент пришел на сцену к оппоненту.

"К нам идет господин Порошенко. Это очень интересная ситуация – нужно было две сцены делать?" – заявил при этом шоумен. Когда глава государства вышел на сцену Зеленского, кандидаты в президенты пожали руки.

Петр Порошенко остался на сцене Зеленского.

Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки: появилось видео
Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки: появилось видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.

  • Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.

  • 11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.

  • 14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

  • ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Стасюлевич и Маркевич Вместе побранились; Стасюлевич и Маркевич Оба осрамились. «Ты поляк (русский, еврей),— гласит Маркевич,— В этом я уверен!» Отвечает Стасюлевич: «Лжёшь как сивый мерин!» Говорит ему Маркевич: «Судишь ты превратно!» Отвечает Стасюлевич: «То донос печатный!» Размышляет Стасюлевич: «Классицизм нам кстати ль?» Говорит ему Маркевич: «Стало, ты предатель!»" (с) :-)))))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Парашку встал на колени. Пиздец перед на фото Путина.
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