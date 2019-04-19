Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки: появилось видео

Во время дебатов на НСК "Олимпийском" глава Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский пожали друг другу руки после того, как действующий президент пришел на сцену к оппоненту.

"К нам идет господин Порошенко. Это очень интересная ситуация – нужно было две сцены делать?" – заявил при этом шоумен. Когда глава государства вышел на сцену Зеленского, кандидаты в президенты пожали руки.

Петр Порошенко остался на сцене Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся