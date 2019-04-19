Стали известны имена ведущих на дебатах Порошенко и Зеленского

Модераторами на дебатах на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 19 апреля будут глава правления "Громадського радіо" Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.
Как сообщает "Страна", Куликов представит штаб Порошенко, Фроляк - штаб Зеленского.
Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут на ответ на вопрос оппонента.
Андрей Куликов
МедиаНяня
Елена Фроляк
LIGA.net
Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг НСК "Олимпийский" начали возводить металлические конструкции накануне дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Вход на арену для зрителей будет открыт с 16:00.
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