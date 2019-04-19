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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Стали известны имена ведущих на дебатах Порошенко и Зеленского

2.1тЧитать материал на украинском

Модераторами на дебатах на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 19 апреля будут глава правления "Громадського радіо" Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.

Как сообщает "Страна", Куликов представит штаб Порошенко, Фроляк - штаб Зеленского.

Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут на ответ на вопрос оппонента.

Андрей Куликов

Андрей Куликов

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Дебаты Зеленского и Порошенко: когда, во сколько и где смотреть
Елена Фроляк

Елена Фроляк

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг НСК "Олимпийский" начали возводить металлические конструкции накануне дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Вход на арену для зрителей будет открыт с 16:00.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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