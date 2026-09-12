Парламентские выборы в России 2026 года проходят в условиях системно ограниченной политической конкуренции. За годы правления Владимира Путина значительная часть несистемной оппозиции была запрещена, вытеснена из страны или лишена возможности участвовать в выборах. Политики, открыто выступающие против войны, сталкиваются с административным и уголовным давлением.

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В федеральный избирательный бюллетень после исключения списка партии "Яблоко" вошли 10 партий. При этом основные параметры будущего результата в значительной степени определяются ещё до начала голосования. Руководство "Единой России" и администрация президента заранее доводят до региональных органов власти ориентиры, на которые они должны работать. По данным, опубликованным накануне выборов в Государственную думу, для регионов определены ориентировочные показатели около 50% явки и 55% голосов за "Единую Россию", при этом для отдельных субъектов РФ устанавливаются собственные целевые параметры с учётом местной ситуации.

Таким образом, губернаторы ещё до открытия избирательных участков понимают, какого результата ожидает федеральный центр. Для его обеспечения региональные и муниципальные органы власти могут использовать административный ресурс, включая влияние на школы, больницы, социальные учреждения и работодателей, зависящих от региональных бюджетов. Это создаёт механизм централизованного стимулирования явки и политической поддержки на уровне территорий и отдельных организаций.

Устранение политической конкуренции

Давление на российскую оппозицию свидетельствует о том, что даже ограниченная конкуренция допускается до тех пор, пока она не создаёт риска мобилизации протестного или антивоенного электората. По данным Russian Election Monitor, по состоянию на лето 2026 года различными способами от участия в выборах были отстранены 32 представителя партий; 58 политиков получили штрафы, 13 стали фигурантами уголовных дел, а 10 были признаны "иностранными агентами".

Особенно показательным стало аннулирование регистрации федерального списка "Яблока". 10 августа 2026 года Верховный суд РФ по иску партии "Родина" отменил его регистрацию. "Яблоко" оставалось единственной зарегистрированной партией с открытой антивоенной позицией. Этот случай демонстрирует, что судебные и избирательные процедуры могут использоваться для устранения из федеральной кампании даже партий, которые формально действуют в рамках российской политической системы.

Политическая конфигурация будущей Государственной думы в значительной степени формируется ещё до открытия избирательных участков — на этапах регистрации партий и кандидатов. На выборах зарегистрировано 4436 кандидатов, однако статус "иностранного агента", судебные решения, административные ограничения и уголовные дела позволяют исключать политически нежелательных участников ещё до начала голосования. В результате необходимые Кремлю параметры будущего парламентского баланса в значительной степени определяются заранее.

"Единая Россия" и административный ресурс

"Единая Россия" участвует в выборах не только как политическая партия, но и как структура, тесно интегрированная в государственную вертикаль. Особенно заметно это при формировании региональных списков: большинство из 57 региональных групп партии возглавили действующие руководители субъектов РФ.

Среди них — губернаторы Андрей Воробьёв, Игорь Кобзев, Денис Паслер, Дмитрий Махонин и Владимир Мазур, а также мэр Москвы Сергей Собянин. В партийные списки также широко включены мэры, главы районов, ректоры университетов, руководители медицинских учреждений и крупных предприятий.

Такое сочетание государственных должностей с руководящими ролями в избирательной кампании создаёт для "Единой России" значительно более широкий административный, организационный и информационный ресурс, чем тот, который доступен её конкурентам. В результате формальная многопартийность не означает равных условий политической борьбы.

Информационная среда и избирательный контроль

Государственный контроль над крупнейшими телеканалами и значительной частью информационного пространства дополнительно ограничивает возможности оппозиции донести свои позиции до избирателей. В ходе предыдущих избирательных кампаний БДИПЧ/ОБСЕ фиксировало, что от 70% до 90% политического контента федеральных телеканалов приходилось на президента и представителей власти.

Отказ России пригласить полноценную миссию БДИПЧ/ОБСЕ означает отсутствие независимого международного наблюдения за выборами. Выборы 2026 года станут третьими подряд общенациональными выборами в России без полноценной миссии этой организации.

Дополнительным фактором являются трёхдневное голосование и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Выборы состоятся 18–20 сентября, а ДЭГ будет применяться в 33 регионах с потенциальным охватом около 48,4 млн избирателей. При отсутствии полноценного международного наблюдения контроль за соответствующими процедурами, хранением бюллетеней и электронной системой остаётся преимущественно в руках российских государственных структур.

В таких условиях само наличие нескольких партий в избирательном бюллетене не свидетельствует о существовании полноценной политической конкуренции. Свободное волеизъявление также осложняется тем, что антивоенная позиция может привести к штрафу, уголовному преследованию, получению статуса "иностранного агента" или запрету на участие в выборах. С 2024 года лица со статусом "иностранного агента" не могут регистрироваться кандидатами до тех пор, пока этот статус не будет снят.

Оккупированные территории Украины

Отдельной проблемой является проведение Россией избирательных процедур на временно оккупированных территориях Украины. Российская избирательная система распространяется на Крым и Севастополь, а также на оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Украина рассматривает это как незаконное распространение российской юрисдикции на собственную территорию.

Условия проведения голосования на оккупированных территориях не позволяют обеспечить независимую проверку его результатов. Российские процедуры предусматривают досрочное и выездное голосование, функционирование специальных участков и возможность ограничивать публикацию информации об избирательных комиссиях. В условиях присутствия российских военных и силовых структур практически невозможно независимо проверить добровольность участия избирателей и достоверность результатов.

Включение голосов с оккупированных территорий в общий федеральный результат непосредственно влияет на формирование Государственной думы. Из 450 депутатов 225 избираются по федеральным партийным спискам, поэтому голоса с этих территорий участвуют в распределении половины депутатских мандатов. ЦИК Украины уже заявила о непризнании результатов такого голосования и полномочий депутатов, избранных на его основе.

Псевдо международное наблюдение

Отдельную обеспокоенность вызывает участие граждан некоторых стран Западных Балкан в псевдо международном наблюдении за российскими выборами на временно оккупированных территориях Украины.

Хотя такие лица не представляют государственные органы своих стран и могут действовать как частные лица, их присутствие на оккупированных украинских территориях создаёт риск легитимации незаконных российских избирательных процедур. Украинское законодательство также предусматривает ответственность за незаконное посещение временно оккупированных территорий при установленных законом обстоятельствах.

Среди лиц, ранее участвовавших в таких мероприятиях, называют сербского адвоката и бывшего судью Горана Петрониевича. Европейская платформа за демократические выборы (EPDE) зафиксировала его среди иностранных участников российского псевдо референдума 23–27 сентября 2022 года и "выборов" 8–10 сентября 2023 года на оккупированных территориях Украины. В 2022 году он находился на оккупированной части Херсонской области, а в 2023 году — на оккупированной части Запорожской области. EPDE также указывает на его связь с медиa центром Ruski Ekspres в качестве владельца.

Другим участником подобных мероприятий был сербский журналист и продюсер Горан Шимпрага, руководитель белградского медиa центра Ruski Ekspres. Он также участвовал в российском псевдо референдуме 2022 года и "выборах" 2023 года на временно оккупированных территориях Украины. Его участие происходило на фоне длительных профессиональных контактов с российскими медийными и общественными структурами, что является важным контекстом для оценки его публичных оценок российских избирательных процедур.

В то же время важно чётко разграничивать позицию отдельных граждан и позицию государства. Петрониевич и Шимпрага не представляли Сербию во время российских избирательных мероприятий. Сербия официально не признаёт аннексию украинских территорий Россией и поддерживает территориальную целостность Украины. Поэтому определение таких лиц как "сербских международных наблюдателей" может относиться исключительно к их гражданству, а не к официальной позиции Белграда.

После завершения судейской карьеры Петрониевич перешёл к адвокатской практике. В частности, он работал в защите Радована Караджича, осуждённого Международным уголовным трибуналом к пожизненному заключению, а также представлял Веселина Шливанчанина по делам, связанным с военными преступлениями.

Ещё одним участником псевдо наблюдения был Срджан Перишич — сербский политолог, преподаватель Университета Восточного Сараево и бывший советник Милорада Додика. EPDE включила Перишича в перечень 34 идентифицированных иностранцев, привлечённых Россией к так называемому международному наблюдению на оккупированных территориях Украины. В сентябре 2022 года он выступал в качестве "международного наблюдателя" на российском псевдо референдуме в оккупированной части Запорожской области, в частности в Мелитополе. В сентябре 2023 года он вновь присутствовал в качестве так называемого наблюдателя на оккупированной части Донецкой области.

В то же время нет оснований рассматривать его деятельность как полноценное международное избирательное наблюдение в соответствии с общепринятыми стандартами. В частности, отсутствие опубликованного комплексного отчёта с описанием методологии наблюдения, критериев отбора участков, оценки различных политических позиций, медиа среды, возможного принуждения, избирательных списков, процедуры подсчёта голосов и механизмов обжалования ограничивает возможность независимой оценки подобных заявлений.

Вывод

Выборы в Государственную думу России 2026 года демонстрируют модель управляемой политической конкуренции, при которой ключевые параметры избирательного процесса в значительной степени формируются ещё до дня голосования. Устранение политически нежелательных кандидатов и партий, доминирование "Единой России", использование административного ресурса, контроль над основными медиа, отсутствие полноценной миссии БДИПЧ/ОБСЕ и расширение дистанционного электронного голосования создают существенные ограничения для конкурентного избирательного процесса.

Дополнительным фактором является включение временно оккупированных территорий Украины в федеральный избирательный процесс, что не только противоречит позиции Украины и большинства международного сообщества относительно их статуса, но и влияет на формирование федерального результата.

Участие иностранных граждан в таких процедурах под видом международного наблюдения создаёт дополнительный элемент легитимации российской избирательной модели. Особенно это касается лиц, которые уже участвовали в российских избирательных мероприятиях на оккупированных украинских территориях.

Если такие лица вновь будут посещать временно оккупированные украинские территории для участия в российских избирательных процедурах, их действия могут стать предметом правовой оценки в соответствии с украинским законодательством и международными нормами.