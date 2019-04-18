Порошенко vs Зеленский: появились данные нового соцопроса перед выборами

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев.

За действующего главу государства намерены отдать свои голоса 27% избирателей. Об этом сказано в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

"Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны", — говорится в сообщении.

Согласно опросу, 48% избирателей ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов. 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 10% ожидают ухудшения.

Кроме того, половина опрошенных считают, что новой команде президента нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы. Четверть украинцев хотят, чтобы достижения появились уже через шесть месяцев, еще 14% — хотят увидеть их через квартал, 8% — ждут немедленных изменений.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, новый опрос КСМИ показал явного фаворита президентской гонки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал