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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко vs Зеленский: появились данные нового соцопроса перед выборами

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За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев.

За действующего главу государства намерены отдать свои голоса 27% избирателей. Об этом сказано в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

"Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны", — говорится в сообщении.

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Согласно опросу, 48% избирателей ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов. 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 10% ожидают ухудшения.

Кроме того, половина опрошенных считают, что новой команде президента нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы. Четверть украинцев хотят, чтобы достижения появились уже через шесть месяцев, еще 14% — хотят увидеть их через квартал, 8% — ждут немедленных изменений.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, новый опрос КСМИ показал явного фаворита президентской гонки.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
21 апреля ПРЕМЬЕРА "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-последние дни Украины" Спешите приобрести билеты на избирательных участках.Дебилам бесплатно.
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Keating Pamela
Keating Pamela
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
КОЛОМА ПЕРЕВЕЛ НОВЫЙ ТРАНШ.Следующий ОПОрос (это когда свинья рожает) будет 110 проц за ТЕНЬ. Будут считать ОДНОГО зомбо-дебила за двух здоровых.
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