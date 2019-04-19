Дебаты на "Олимпийском": у Порошенко срочно обратились к Зеленскому

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому предложили присоединиться к организации дебатов на НСК "Олимпийский".

Такое заявление сделал глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает "Интерфакс-Украина", предложив провести дебаты среди людей.

"Мы предлагаем команде Владимира Зеленского вернуться к организации дебатов внутри стадиона, среди людей, в открытой фан-зоне. Два микрофона, ведущий и дебаты по сути. Шоу пусть остаются на сценах, а страна хочет увидеть, каким будет ее будущее от одного и другого кандидата", – сообщил он.

Отметим, что предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" в 19:00 19 апреля.

Дебаты между Зеленским и Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля, в день проведения дебатов между Порошенко и Зеленским, правоохранители с самого утра частично оцепили территорию возле НСК "Олимпийский". Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

В "Олимпийском" сообщили, что стадион был арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

Правоохранители обнародовали список улиц, на которых возможны ограничения движения на время дебатов.

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