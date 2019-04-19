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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты на "Олимпийском": у Порошенко срочно обратились к Зеленскому

10.2тЧитать материал на украинском

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому предложили присоединиться к организации дебатов на НСК "Олимпийский".

Такое заявление сделал глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает "Интерфакс-Украина", предложив провести дебаты среди людей.

"Мы предлагаем команде Владимира Зеленского вернуться к организации дебатов внутри стадиона, среди людей, в открытой фан-зоне. Два микрофона, ведущий и дебаты по сути. Шоу пусть остаются на сценах, а страна хочет увидеть, каким будет ее будущее от одного и другого кандидата", – сообщил он.

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Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходит возле НСК "Олимпийский" в Киеве

Отметим, что предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" в 19:00 19 апреля.

Дебаты между Зеленским и Порошенко

Дебаты между Зеленским и Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 апреля, в день проведения дебатов между Порошенко и Зеленским, правоохранители с самого утра частично оцепили территорию возле НСК "Олимпийский". Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

  • В "Олимпийском" сообщили, что стадион был арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

  • Правоохранители обнародовали список улиц, на которых возможны ограничения движения на время дебатов.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыНСК Олимпийский
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Smith Lera
Smith Lera
Саме дебвти, а не шоу від зеблазеньбені.
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