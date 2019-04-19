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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко

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В сети заявили, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сказал неправду во время дебатов на НСК "Олимпийский" со своим оппонентом, действующим главой страны Петром Порошенко.

Пользователи обратили внимание на фразу Зеленского о том, что он с начала войны в Украине не посещал Россию.

На странице в Facebook Валерий Шергин опубликовал скриншот видео, на котором Зеленский в 2014 году якобы снимался в Москве.

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При этом многие комментаторы ответили, что ролик был создан с помощью монтажа.

Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко
Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко
Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко
Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко
Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко
Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко
Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко

В то же время "Радио Свобода", ссылаясь на информацию о пересечении государственной границы, которая есть в распоряжении журналистов "Схем", пишет, что последний раз Владимир Зеленский вылетал в Россию (Москву) 4 июня 2014 года. Возвращался оттуда 12 июня 2014-го.

Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко

Скриншот

Ездил в Россию? Сеть поймала Зеленского на лжи на дебатах с Порошенко

Схеми

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

  • Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

  • Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Зеленским и Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

  • Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" вызвали ажиотаж в сети.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
дебатыНСК ОлимпийскийполитикаВыборы 2019Россия
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