Дебаты с Зеленским: Порошенко ответил на вызов

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение на дебаты от кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В Twitter Порошенко было опубликовано ответное видеообращение, на котором он согласился встретиться с новоиспеченным политиком на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Владимир Александрович, я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашения провести дебаты. Мы с вами очень разные, главные отличия — стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны мира. Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда ни перед кем не станет на колени. Дебаты — это не шоу. Избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны и нации на года и десятилетия вперед. Здесь не до шуток. И быть президентом и главнокомандующим это не игра, не желание понравиться. Быть президентом и главнокомандующим - значит нести ответственность за людей, за страну и внутри Украины и на международном уровне. Дебаты — это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, ценностях, историческом векторе и приоритетах. Страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу", — выступил с речью Порошенко.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", — заявил он.

В своем обращении Зеленский дал сутки на размышления действующему главе государства, напомнив, что во время выборов в 2014 году Порошенко отказался от дебатов с Юлией Тимошенко из-за войны на Донбассе.

Зеленский выступил за то, чтобы дебаты состоялись на "Олимпийском" таким образом, чтобы все каналы имели возможность транслировать их в прямом эфире, и чтобы к ним были допущены все желающие журналисты. Также он призвал Порошенко пройти с ним медицинскую экспертизу и доказать, что среди них "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Помимо этого, актер потребовал, чтобы Порошенко в знак уважения граждан, поддержавших его (более 30% голосов в первом туре), публично признал, что дебаты пройдут "не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским".

Отметим, вскоре после обращения Зеленского народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что "Президент Порошенко – европеец и он не будет встречаться на стадионе", настаивая на дебатах в телестудии.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2019 р.

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