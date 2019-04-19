"Голосовал за него, но ошибся": Зеленский на дебатах обрушился с критикой на Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2014 году на выборах на главный пост страны голосовал за Петра Порошенко, однако допустил ошибку.

Такое утверждение прозвучало в ходе его предвыборных дебатов с Петром Порошенко, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве 19 апреля (видео смотрите здесь).

"Мог ли я когда-то представить, что я, простой парень из Кривого Рога, буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и беспрекословно избрали президентом Украины в 2014 году? И, что самое интересное, я сам был за господина Порошенко", – начал Зеленский.

"Но я ошибся. Мы ошиблись. Могли ли мы тогда представить, что его "жить по-новому" станет наше "выживать"? Могли ли мы тогда представить, что ваше "я закончу войну за две недели" станет наше Иловайск и Дебальцево?

Могли ли мы тогда представить, что его обогащение людей станет обогащением только его людей? Могли ли мы с вами тогда представить, что Революцией Достоинства воспользуются негодяи?" – продолжил он.

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