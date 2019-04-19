"Голосовал за него, но ошибся": Зеленский на дебатах обрушился с критикой на Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2014 году на выборах на главный пост страны голосовал за Петра Порошенко, однако допустил ошибку.
Такое утверждение прозвучало в ходе его предвыборных дебатов с Петром Порошенко, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве 19 апреля (видео смотрите здесь).
"Мог ли я когда-то представить, что я, простой парень из Кривого Рога, буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и беспрекословно избрали президентом Украины в 2014 году? И, что самое интересное, я сам был за господина Порошенко", – начал Зеленский.
"Но я ошибся. Мы ошиблись. Могли ли мы тогда представить, что его "жить по-новому" станет наше "выживать"? Могли ли мы тогда представить, что ваше "я закончу войну за две недели" станет наше Иловайск и Дебальцево?
Могли ли мы тогда представить, что его обогащение людей станет обогащением только его людей? Могли ли мы с вами тогда представить, что Революцией Достоинства воспользуются негодяи?" – продолжил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский", пояснив, что "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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