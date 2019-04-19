ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Покушение на президента: на дебатах на "Суспільному" заявили о возможном теракте

46.5тЧитать материал на украинском

Во время дебатов в студии "Суспільного" заявили, что в зале может находится человек, который намерен совершить террористический акт.

Такое заявление модератор дебатов сделала после появления действующего президента Петра Порошенко в зале:

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире. Я объявляю это для того, чтобы боятся, сейчас покинул зал".

"Я принимаю решение остаться", – сказал на это Порошенко.

Новости
Дебаты Зеленского и Порошенко: самые яркие цитаты кандидатов
Петр Порошенко на "Суспільном"

Петр Порошенко на "Суспільном"

Скриншот

"Я тоже остаюсь, Петр Алексеевич, потому что что мне делать я ведущая шоу", – ответила модератор. Она также уточнила, что сообщение о возможном теракте – покушении на президента – поступило на линию "102".

Позже в СБУ заявили, что звонок мог поступить с территории РФ.

Отметим, дебаты в студии "Суспільного" начались после окончания дебатов Порошенко с оппонентом Владимиром Зеленским в Киеве на НСК "Олимпийский".

Представитель Зеленского Сергей Кальченко 18 апреля заявил, что оппонент Порошенко не придет на "Суспільне".

Студия "Суспільного"

Студия "Суспільного"

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

  • Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

  • Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
16
Комментарии
114
114
Смешно
16
Интересно
31
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Петруха самострел организовать хотел.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Бугагагагагагага))))))))))))))))))))). Такое схавать может только уграенез.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
васильевич василий
васильевич василий
. Это по заказу Порошенко и звонили что бы показать какой он храбрый
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Key Natalie
Key Natalie
васильевич василий, то ваш Зе ленин ховається від усіх, а Порошенко навіть згодився у ворожу фан-зону на Олімпійському піти і виступати серед прихильників Зеленського,які його ще й перекричати намагалися..і ти тут про хоробрість говорити щось будеш!? Гів*а ти кусок!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения