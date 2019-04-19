Покушение на президента: на дебатах на "Суспільному" заявили о возможном теракте

Во время дебатов в студии "Суспільного" заявили, что в зале может находится человек, который намерен совершить террористический акт.

Такое заявление модератор дебатов сделала после появления действующего президента Петра Порошенко в зале:

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире. Я объявляю это для того, чтобы боятся, сейчас покинул зал".

"Я принимаю решение остаться", – сказал на это Порошенко.

Петр Порошенко на "Суспільном" Скриншот

"Я тоже остаюсь, Петр Алексеевич, потому что что мне делать – я ведущая шоу", – ответила модератор. Она также уточнила, что сообщение о возможном теракте – покушении на президента – поступило на линию "102".

Позже в СБУ заявили, что звонок мог поступить с территории РФ.

Отметим, дебаты в студии "Суспільного" начались после окончания дебатов Порошенко с оппонентом Владимиром Зеленским в Киеве на НСК "Олимпийский".

Представитель Зеленского Сергей Кальченко 18 апреля заявил, что оппонент Порошенко не придет на "Суспільне".

Студия "Суспільного" Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

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