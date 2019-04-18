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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Гордон призвал отказаться от дебатов: Зеленский ответил

21.9тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Дмитрий Гордон призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского отказаться от дебатов с действующим главой Украины Петром Порошенко, поскольку существует опасность, что одну из сцен на стадионе могут взорвать.

С таким заявлением выступил он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", героем которой стал Зеленский.

"Я хочу к вам обратиться с призывом отказаться от дебатов с Порошенко. Они ничего не дадут нации. Кто уже решил голосовать за Порошенко или за вас, так и сделают. Стране эти дебаты не нужны", – сказал журналист.

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Зеленский и Гордон

Зеленский и Гордон

Скриншот из видео

Гордон предупредил Зеленского, что многие факторы указывают на то, что встреча на НСК "Олимпийский" может быть смертельно опасной.

Кандидат в президенты в свою очередь объяснил, для чего инициировал дебаты и почему не собирается от них отказываться. "Я устал слышать оскорбления в свой адрес. Как только меня не называли. Я точно не считаю себя трусом. Я не могу отступать. Я принял это и мы согласились... Мы предложили максимально отрытый формат для дебатов", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордон заявлял, что считает возможной победу Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году.

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Персоны
Дмитрий ГордонВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Ferat Bey
Ferat Bey
Для того чтобы не быть подхалимом евреев не обязательно быть представителем нордических наций. Для того чтобы встать на сторону украинцев против жидов и русских не обязательно быть украинцем. Украинцы голосуют за понижение тарифов на комунальные услуги и за мерзкого жида Зе, а не за национальное украинское государство. Это очевидный факт. Видимо украинцам не нужно своё национальное государство. Ничего хорошего в том, что в Украине всё будут решать и всем управлять евреи и русские я не вижу. Для меня лично, это очень плохо.
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Домбровская Юлия
Домбровская Юлия
Полностью согласна с предложением Дмитрия Ильича, ибо и сама (просто женским чутьём) не могу исключить потенциальную опасность данного мероприятия, и уже писала об этом. Претенденты на булаву не имеют права рисковать собой, ибо речь не идёт об удовлетворении их личных амбиций, а об угрозе для нашей страны, которая во много раз умножается, когда в замкнутом пространстве стадиона окажутся два самых значимых (на данный момент) человека нашего государства. Кроме того мне претит идея "стадионных игрищ" ещё и потому, что страна сейчас находится в крайне тяжёлом положении по всем позициям, а тут просто какой-то "пир во время чумы" намечается...
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: В данный момент высокопоставленные адепты майдана уже убедились, что Зеленский имеет РЕАЛЬНЫЕ шансы стать новым украинским президентом, поэтому они дали задание силовым структурам ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ или, хотя бы, ЗАПУГАТЬ Зеленского, чтобы тот снял свою кандидатуру на предстоящих выборах. Готовя своё ПРЕСТУПЛЕНИЕ, апологеты майдановского нацизма пойдут на ЛЮБЫЕ действия, ради сохранения порошенковской власти.
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Семенич Сем
Семенич Сем
Файбер Моня, не кто не кого не запугивает , только Зе заговорил за стадион и я сразу разрисовал эту картину , что гордон говорил на передаче. Просто гордон продажный провокатор и он несет свои мысли на всю Украину , чтоб показаться умным (жополиз) .
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