Гордон призвал отказаться от дебатов: Зеленский ответил

Украинский журналист Дмитрий Гордон призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского отказаться от дебатов с действующим главой Украины Петром Порошенко, поскольку существует опасность, что одну из сцен на стадионе могут взорвать.

С таким заявлением выступил он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", героем которой стал Зеленский.

"Я хочу к вам обратиться с призывом отказаться от дебатов с Порошенко. Они ничего не дадут нации. Кто уже решил голосовать за Порошенко или за вас, так и сделают. Стране эти дебаты не нужны", – сказал журналист.

Зеленский и Гордон Скриншот из видео

Гордон предупредил Зеленского, что многие факторы указывают на то, что встреча на НСК "Олимпийский" может быть смертельно опасной.

Кандидат в президенты в свою очередь объяснил, для чего инициировал дебаты и почему не собирается от них отказываться. "Я устал слышать оскорбления в свой адрес. Как только меня не называли. Я точно не считаю себя трусом. Я не могу отступать. Я принял это и мы согласились... Мы предложили максимально отрытый формат для дебатов", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордон заявлял, что считает возможной победу Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году.

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