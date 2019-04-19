Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене: опубликовано видео

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени на сцене НСК "Олимпийский" во время предвыборных дебатов.
Этим жестом они почтили память украинских защитников, которые погибли на Донбассе в ходе войны с российскими оккупантами. (Онлайн-трансляцию смотрите здесь).
"Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына. Перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа с войны. И вас приглашаю", – сказал Зеленский и опустился на колени. Его примеру последовал и Порошенко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Примечательно, что перед этим Порошенко напомнил шоумену, как тот заявил, что готов стать на колени перед лидером РФ Владимиром Путиным. Зеленский в свою очередь попросил правильно истолковать его слова. "Я сказал: "Я готов стать на колени, только не ставьте на колени мою страну", - отметил он.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Порошенко упрекнул Зеленского в том, что он не один раз оскорбил Украину, называя ее "проституткой", а жителей страны - "хохлами". "Почему же вы, когда один раз обидели Кадырова (лидера Чечни), тут же перед ним извинились? У меня вопрос: "Когда вы извинитесь перед Украиной?"
Отметим, в 2014 году Зеленский показал в эфире шоу "ЧистоNews" шуточный ролик о плачущем Рамзане Кадырове, после чего у него потребовали извинений. Шоумен признал, что шутка была некорректной и извинился.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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