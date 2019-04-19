Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене: опубликовано видео

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени на сцене НСК "Олимпийский" во время предвыборных дебатов.

Этим жестом они почтили память украинских защитников, которые погибли на Донбассе в ходе войны с российскими оккупантами. (Онлайн-трансляцию смотрите здесь).

"Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына. Перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа с войны. И вас приглашаю", – сказал Зеленский и опустился на колени. Его примеру последовал и Порошенко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что перед этим Порошенко напомнил шоумену, как тот заявил, что готов стать на колени перед лидером РФ Владимиром Путиным. Зеленский в свою очередь попросил правильно истолковать его слова. "Я сказал: "Я готов стать на колени, только не ставьте на колени мою страну", - отметил он.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Порошенко упрекнул Зеленского в том, что он не один раз оскорбил Украину, называя ее "проституткой", а жителей страны - "хохлами". "Почему же вы, когда один раз обидели Кадырова (лидера Чечни), тут же перед ним извинились? У меня вопрос: "Когда вы извинитесь перед Украиной?"

Отметим, в 2014 году Зеленский показал в эфире шоу "ЧистоNews" шуточный ролик о плачущем Рамзане Кадырове, после чего у него потребовали извинений. Шоумен признал, что шутка была некорректной и извинился.

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