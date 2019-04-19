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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене: опубликовано видео

13.5тЧитать материал на украинском

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени на сцене НСК "Олимпийский" во время предвыборных дебатов.

Этим жестом они почтили память украинских защитников, которые погибли на Донбассе в ходе войны с российскими оккупантами. (Онлайн-трансляцию смотрите здесь).

"Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына. Перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа с войны. И вас приглашаю", – сказал Зеленский и опустился на колени. Его примеру последовал и Порошенко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Зеленский — Порошенко: я не у прокурора, а вам — придется

Примечательно, что перед этим Порошенко напомнил шоумену, как тот заявил, что готов стать на колени перед лидером РФ Владимиром Путиным. Зеленский в свою очередь попросил правильно истолковать его слова. "Я сказал: "Я готов стать на колени, только не ставьте на колени мою страну", - отметил он.

Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене: опубликовано видео

Скриншот из видео

Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене: опубликовано видео

Скриншот из видео

Порошенко упрекнул Зеленского в том, что он не один раз оскорбил Украину, называя ее "проституткой", а жителей страны - "хохлами". "Почему же вы, когда один раз обидели Кадырова (лидера Чечни), тут же перед ним извинились? У меня вопрос: "Когда вы извинитесь перед Украиной?"

Отметим, в 2014 году Зеленский показал в эфире шоу "ЧистоNews" шуточный ролик о плачущем Рамзане Кадырове, после чего у него потребовали извинений. Шоумен признал, что шутка была некорректной и извинился.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.

  • Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.

  • 11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.

  • 14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

  • ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Levina Sandina
Levina Sandina
Зеленский и тут продолжил шоу со вставанием на колени.
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
... 1+1=2 проти 1+1=3. Правда проти брехні. Слов'яни проти словоблудів.
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Северг Олег
Северг Олег
Вульгарная дешёвая клоунада. Понимаю, что селюкам хохлам и трЭба развлекуха а ля сельская ярмарка, но всё равно.. До чего же пошло и дёшево смотрелось всё это еврейское шапито. Ваш Зе обычный еврейский жулик - скрал кусок у Порошенки, скрал кусок у Тимошенки, завернул в свою упокововку и лопоухим хохликам продал за свою цену.
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