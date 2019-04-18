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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский не пойдет на дебаты на "Суспільне"

2.9тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет на теледебаты, которые пройдут на "Суспільному" 19 апреля.

Об этом заявил после заседания ЦИК в четверг, 18 апреля, уполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко, передает "РБК-Украина". В его планах – только встреча со своим оппонентом, действующим президентом Петром Порошенко на стадионе.

"Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному", – отметил Кальченко.

Зеленский не пойдет на дебаты на "Суспільне"

Напомним, ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00, чтобы оба кандидата смогли вовремя прибыть в студию после их "баттла" на стадионе, о котором уже договорились штабы претендентов на пост главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Сирман Сергей
Сирман Сергей
А, ну тоді залишайся в кварталі
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Grich Lara
Grich Lara
Ніби ніхто не знав
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