Зеленский не пойдет на дебаты на "Суспільне"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет на теледебаты, которые пройдут на "Суспільному" 19 апреля.
Об этом заявил после заседания ЦИК в четверг, 18 апреля, уполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко, передает "РБК-Украина". В его планах – только встреча со своим оппонентом, действующим президентом Петром Порошенко на стадионе.
"Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному", – отметил Кальченко.
Напомним, ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00, чтобы оба кандидата смогли вовремя прибыть в студию после их "баттла" на стадионе, о котором уже договорились штабы претендентов на пост главы государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных собачьих боях, однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
3 апреля приглашение на дебаты последовало и от Зеленского. Он снял ролик с видеообращением к Порошенко.
4 апреля Порошенко принял приглашение на дебаты от оппонента.
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