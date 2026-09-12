Какие социальные учреждения Киева будут работать во время "желтого" уровня опасности: в КГГА обнародовали список

В Киеве определили порядок работы отдельных социальных учреждений во время желтого и красного уровней угрозы. В частности, это касается управления Пенсионного фонда Украины и центров социального обслуживания.

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Об этом сообщают в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Киеве определили порядок работы социальных учреждений и организаций в случае объявления различных уровней воздушной угрозы. Соответствующие решения об организации работы города в условиях ухудшения ситуации с безопасностью принял Совет обороны Киева 7 сентября. Изменения вступают в силу с 00:00 10 сентября", – говорится в сообщении.

Так, при желтом уровне угрозы будут работать:

районные территориальные центры социального обслуживания – будут предоставлять социальные и консультационные услуги;

– будут предоставлять социальные и консультационные услуги; Киев Милитари Хаб – продолжит работу, в частности будет предоставлять консультации в помещении. Горячая линия Хаба работает независимо от уровня угрозы;

– продолжит работу, в частности будет предоставлять консультации в помещении. Горячая линия Хаба работает независимо от уровня угрозы; Киевский городской центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию – будет консультировать посетителей после перемещения сотрудников в убежище. Телефон доверия работает независимо от уровня угрозы.

В КГГА подчеркнули, что городские реабилитационные центры для детей и людей с инвалидностью продолжат работать в обычном режиме, в частности будут предоставлять услуги в полном объеме, однако во время действия любого уровня тревоги – исключительно в убежищах.

В то же время управления Пенсионного фонда Украины и Управления социальной защиты населения в районах во время любого уровня угрозы приостанавливают прием посетителей. В случае объявления угрозы люди, находящиеся в помещениях, должны перейти в ближайшее укрытие, а предоставление консультаций временно приостанавливается.

"Во время красного уровня угрозы работу прекращают все указанные заведения и учреждения. Сотрудники и посетители должны перейти в укрытия и оставаться там до отмены тревоги", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с четверга, 10 сентября, изменился график работы метрополитена и наземного транспорта. В связи с сокращением продолжительности комендантского часа он будет работать дольше.

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