Зеленський заматерился на дебатах: появилось видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время своей заключительной речи на дебатах на НСК "Олимпийский" нецензурно высказался о реформах в Украине.

"Медицина, по поводу реформы. Скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, доступных цен на лекарства нет, нормальных условий в больницах нет, нормальных зарплат у врачей нет, то какая это наф*г реформа?" – эмоционально отреагировал Зеленский.

В ответ он сорвал шквал апплодисментов у аудитории.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко считает, что Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают".

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