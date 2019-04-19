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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленський заматерился на дебатах: появилось видео

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время своей заключительной речи на дебатах на НСК "Олимпийский" нецензурно высказался о реформах в Украине.

"Медицина, по поводу реформы. Скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, доступных цен на лекарства нет, нормальных условий в больницах нет, нормальных зарплат у врачей нет, то какая это наф*г реформа?" – эмоционально отреагировал Зеленский.

В ответ он сорвал шквал апплодисментов у аудитории.

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Зеленський заматерился на дебатах: появилось видео

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко считает, что Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают".

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019дебаты
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Зе і його команда виглядала як банда дрібних гопників - це факт. Всі його тези - набір московських фейків та популістських заяв. Невже люди поведуться на таке?
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3
1
Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
на фиг - это мат? а что тогда бляха муха
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2
1
Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
Порошенко довів що він справжній Козак...пішов на сцену до зелі-дезертира,і виступав перед натовпом практично ворогів..які користуються безвізом,не відчули на своїй території війни,які просто голосують на демократичних виборах....якщо би він був підлий він би задіяв весь свій владний потенціал і просто б його розтоптав....а зараз виявляється що сєпари це шляхетні повстанці! Зрадник і просто покидьок! Слава Україні!
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4
2

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