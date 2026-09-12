Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев отметил, что в Украине пока что имеются две условные партии: мира и войны.

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Причому другу з них назвав "заброньованими пропагандистами"

(знавці припускають, що він при цьому мав на увазі й певні грантові структури).

Гетманцев зазначив, що поки що голос "партії війни" значно гучніший, тому прихильникам мирного курсу слід діяти активніше

(додавши, що за мир виступають і його знайомі військові).

Він також підкреслив, що "не за капітуляцію, а за пошук політичної формули"

й переконаний в необхідності референдуму щодо затвердження мирної угоди.

(До речі, Гетманцев, нагадаю, вже досить давно каже й про потребу негайного реформування ТЦК, адже їх працівники вчиняють дії, що лише послаблюють фронт.)

З "податковим головою" я, звісно, стабільно заочно сперечаюсь,

але ж тут вимушений повністю погодитись.

І не тільки тому, що я за мир і народовладдя, а ще й з тієї підстави, що знаючи про цей референдум наші вороги й партнери не впихуватимуть у проєкти мирних планів те, на що народ не дасть згоди.

З іншого боку, треба забезпечити, щоб у референдумі щодо миру брали участь лише ті, хто зараз:

або мешкає в Україні (в тому числі обов’язково військові, інакше це буде референдум лише серед жінок, заброньованих, пенсіонерів і хворих),

або має офіційно підтверджене країною тимчасового перебування власне зобов’язання перед нею повернутися до України найближчим часом.

Не з Монако нас вчити патріотизмові.