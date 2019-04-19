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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты на "Олимпийском" завершились поцелуем: момент попал на видео

1.1тЧитать материал на украинском

По окончанию предвыборных дебатов 19 апреля, которые прошли на НСК "Олимпийский" в Киеве, кандидат в президенты Владимир Зеленский прямо на сцене поцеловал жену Елену.

Событие транслировали многие украинские телеканалы (смотрите записи здесь), и момент поцелуя попал на видео.

Отметим, в конце дискуссии политики, их команды и зрители спели национальный гимн Украины.

Скриншот

Скриншот

Новости
Дебаты на "Олимпийском": Зеленский поставил Порошенко острые вопросы

При этом Зеленский и Порошенко не пожали друг другу руки после завершения выступлений, как это сделали в начале дебатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дебатов на стадионе:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
Выборы 2019политикадебатывидео
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М Олег
М Олег
Ну все, Порох теперь сядет))) Надо его отправить в штрафбат Донбаса и поставить над ним командиром тех, чью жизнь он подверг жестоким испытаниям и моральным потресениям!!! Порох преступник, он посылает людей на убийство гражлан Украины!!!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Мля, ну жалко что не подрались, зря потратил время. Голосовать за дебилов не стану, вытру бюллетенем зад и выброшу в урну!
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