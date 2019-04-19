Дебаты на "Олимпийском" завершились поцелуем: момент попал на видео

По окончанию предвыборных дебатов 19 апреля, которые прошли на НСК "Олимпийский" в Киеве, кандидат в президенты Владимир Зеленский прямо на сцене поцеловал жену Елену.

Событие транслировали многие украинские телеканалы (смотрите записи здесь), и момент поцелуя попал на видео.

Отметим, в конце дискуссии политики, их команды и зрители спели национальный гимн Украины.

Скриншот

При этом Зеленский и Порошенко не пожали друг другу руки после завершения выступлений, как это сделали в начале дебатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дебатов на стадионе:

Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшем времени.

Кандидаты в президенты оба встали на колени на сцене. Этим жестом они почтили память украинских защитников, которые погибли на Донбассе в ходе войны с российскими оккупантами.

Зеленский заявил, что в 2014 году поддерживал Порошенко, "но ошибся".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram