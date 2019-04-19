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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Я не сдаюсь!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами. Видео

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что понял свои ошибки и намерен их исправить в ближайшие пять лет.

Об этом говорится в видеоролике, который был опубликован на его странице в Facebook накануне дебатов на НСК "Олимпийский". "5 лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское — одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей", — сказал Порошенко.

По его словам, он понял, что мало говорил с украинцами.

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"Я не сдаюсь!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами. Видео

Скриншот с видео

"Я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и, возможно, даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Стадион рассчитан на 70 050 мест и находится по адресу ул. Большая Васильковская, 55 (станция метро "Олимпийская").

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Макарский Александр
Макарский Александр
Всё ненажрался, хряк. И правильно робыть,самое тупое в мире укро-быдло треба стричь по-полной. Дать рагулям немного пострыбать на майдане, шо бы почувствовали себя нерабами и снова в свидомый хлев ! По иному нельзя,вековое рабство и привычка лизать панскую дупу сказывается
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
А сколько бабла наворовал.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хохлоскот хавайте. Я лично за Петю.
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