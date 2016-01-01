Последние новости в Украине

УкрРус
ТОП-ПУБЛИКАЦИЯ
Штурм под Авдеевкой: погибли четыре бойца АТО
0
Штурм под Авдеевкой: погибли четыре бойца АТО14т
Украинцы в Польше: как обстоят дела с обучением
0
Анна Куделя
Анна Куделя
Украинцы в Польше: как обстоят дела с обучением 5.7т
Мир
Travel
Технологии
Криминал
Сергей Брин

0

9.3тОснователь Google вышел против Трампа: опубликованы фото
Сталинский СССР на уникальных снимках майора США

0

10.7тГлазами шпиона: сталинский СССР на уникальных снимках майора США
Стрекоза-киборг, наука

0

7.5тБудущее разведки: создана первая в мире генетически улучшенная стрекоза-киборг

0

11.3т"Женщину выбросило взрывной волной с 5 этажа": под Харьковом случился взрыв
Мама двойни Оля Шиленко: мы не устаем друг от друга
0
Анастасия Дядюша
Мама двойни Оля Шиленко: мы не устаем друг от друга
Тегеран-1395: как украинцы путешествуют по Ирану
0
Тегеран-1395: как украинцы путешествуют по Ирану6.5т
"Впарить" Украине газ: главные аргументы России
0
Виктория Довгань
"Впарить" Украине газ: главные аргументы России23.8т
Трагедия в Княжичах: картина инцидента спустя два месяца
0
Трагедия в Княжичах: картина инцидента спустя два месяца21.7т
Все публикацииБольше публикаций
ТОП-НОВОСТИ
Все новостиБольше новостей
OBOZ TV
Итоги недели. Глобус - наш 0
Итоги недели. Глобус - наш 13.2т
Украинцы имеют право на пересчет отопления: что нужно делать0
Украинцы имеют право на пересчет отопления: что нужно делать25.1т
Почему Путину нечего надеяться на Трампа: в США дали объяснение0
Почему Путину нечего надеяться на Трампа: в США дали объяснение32.2т
Секретный план: в США рассказали, что нужно Трампу от России0
Секретный план: в США рассказали, что нужно Трампу от России30.1т
"Сдадут" ли США Украину: появился неожиданный прогноз0
"Сдадут" ли США Украину: появился неожиданный прогноз43.9т
Наши блоги
Больше публикацийВсе публикации
Больше новостейВсе новости
Больше новостей дняВсе новости дня
СпортДопинговый скандал в РоссииФутбольные трансферыКубок мира по биатлону
В сети показали личные фото 14-летней украинки, ставшей сенсацией Australian Open 0

Раздевалка
В сети показали личные фото 14-летней украинки, ставшей сенсацией Australian Open24.9т
"Ребятам нужно помогать". Ярмоленко прокомментировал сборы "Динамо" 0

Футбол
"Ребятам нужно помогать". Ярмоленко прокомментировал сборы "Динамо"
Красота спасет "Днепр": выбираем секс-символ клуба

Раздевалка

 0
Красота спасет "Днепр": выбираем секс-символ клуба10.1т
16-летний баскетболист-мутант поразил интернет своей внешностью 0

Баскетбол
16-летний баскетболист-мутант поразил интернет своей внешностью22.9т
Парень отлично учится и свободно владеет четырьмя языками (английским, румынским, венгерским и итальянским)
Ретро дня: болельщики вспомнили, что вытворял Месси 10 лет назад 0

Футбол
Ретро дня: болельщики вспомнили, что вытворял Месси 10 лет назад4.8т
Каталонцы являются 39-кратным обладателями Кубка Гампера
Необычный случай. Чудеса современной техники заставили арбитра отменить пенальти 0

Футбол
Необычный случай. Чудеса современной техники заставили арбитра отменить пенальти13.5т
"Чувствую себя в безопасности". Скандальная спортсменка счастлива, что сбежала из России 0

Другие виды спорта
"Чувствую себя в безопасности". Скандальная спортсменка счастлива, что сбежала из России24.5т
Победа украинского боксера в США: появилось видео брутального нокаута 0

Бокс
Победа украинского боксера в США: появилось видео брутального нокаута20.6т
ЭкономикаВсе о тарифах и субсидияхКогда станем богачеЕ-декларации топ-чиновников
Ляшко выступил против блокады поставок угля из оккупированных районов 0

Рынки и компании
Ляшко выступил против блокады поставок угля из оккупированных районов5.2т
Эксперт раскритиковал блокирование поставок угля с оккупированных территорий 0

Рынки и компании
Эксперт раскритиковал блокирование поставок угля с оккупированных территорий2.5т
Известный блогер высмеял ажиотаж вокруг зарплаты главы "Нафтогаза" 0

Банки и финансы
Известный блогер высмеял ажиотаж вокруг зарплаты главы "Нафтогаза"8.6т
"Укрзалізниця" обвинила министра во лжи по поводу закупок дизтоплива 0

Рынки и компании
"Укрзалізниця" обвинила министра во лжи по поводу закупок дизтоплива3.4т
Брат Найема рассказал, как будут уклоняться от налогов: в соцсети возмущены 0

Банки и финансы
Брат Найема рассказал, как будут уклоняться от налогов: в соцсети возмущены12.1т
ШоуКиноПриколы :)Сплетни
В России ополчились на Рианну из-за ее оскорбления в адрес Трампа 0

Шоубиз
В России ополчились на Рианну из-за ее оскорбления в адрес Трампа7.8т
Известный в России музыкант выпал с 16 этажа 0

Шоубиз
Известный в России музыкант выпал с 16 этажа26.3т
Игра: что вы знаете о номинантах кинопремии "Оскар-2017"

Кино

 0
Игра: что вы знаете о номинантах кинопремии "Оскар-2017"3.6т
Очередная мировая поп-звезда оскорбила Трампа 0

Шоубиз
Очередная мировая поп-звезда оскорбила Трампа10.5т
Дональда Трампа назвали "аморальной свиньей"
"Ла-Ла Ленд" получил важную награду 0

Кино
"Ла-Ла Ленд" получил важную награду
У картины все больше шансов на получение главного приза
Ани Лорак опозорилась с фото в купальнике 0

Сплетни
Ани Лорак опозорилась с фото в купальнике12.2т
"Оскар-2017": вокруг премии из-за Трампа разгорается международный скандал 0

Кино
"Оскар-2017": вокруг премии из-за Трампа разгорается международный скандал9.3т
Ажиотаж вокруг откровенного селфи Оли Поляковой: певица дала пояснения 0

Шоубиз
Ажиотаж вокруг откровенного селфи Оли Поляковой: певица дала пояснения17.8т
Умер музыкант культовой группы Black Sabbath 0

Шоубиз
Умер музыкант культовой группы Black Sabbath3.7т
LifeStyleИнтересные личностиПраздникиПутешествие
Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке: появилось жуткое видео 0

Путешествия
Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке: появилось жуткое видео13.2т
Раскрыта тайна появления "столбов света" над Ростовом 0

Технологии
Раскрыта тайна появления "столбов света" над Ростовом9.4т
Шокирующий эксперимент: кукуруза превращает хомяков в агрессивных каннибалов

Технологии

 0
Шокирующий эксперимент: кукуруза превращает хомяков в агрессивных каннибалов5.4т
Украинцы в Польше: как обстоят дела с обучением 0

Путешествия
Украинцы в Польше: как обстоят дела с обучением5.7т
Студентка одного из самых старых университетов Польши рассказала о поступлении, особенностях учебного процесса и студенческой жизни вдали от дома
Глазами шпиона: сталинский СССР на уникальных снимках майора США 0

Путешествия
Глазами шпиона: сталинский СССР на уникальных снимках майора США10.7т
Историк опубликовал ранее неизвестные фото СССР, сделанные американским "шпионом"
Медики объяснили, как взаимосвязаны женское бесплодие и наличие брата 0

Здоровье
Медики объяснили, как взаимосвязаны женское бесплодие и наличие брата3.6т
Как в Азии отметили китайский Новый год: появились яркие фото 0

Путешествия
Как в Азии отметили китайский Новый год: появились яркие фото2.6т
Рак побежден: экспериментальное лечение спасло двух безнадежно больных детей 0

Здоровье
Рак побежден: экспериментальное лечение спасло двух безнадежно больных детей35.2т
Будущее разведки: создана первая в мире генетически улучшенная стрекоза-киборг 0

Технологии
Будущее разведки: создана первая в мире генетически улучшенная стрекоза-киборг7.5т
Для нееРеальное похудениеДетиМода
Грудь после беременности: советы по уходу и восстановлению 0

Mamaclub
Грудь после беременности: советы по уходу и восстановлению2.6т
Психологи рассказали, чем могут быть опасны любимые детские мультфильмы 0

Mamaclub
Психологи рассказали, чем могут быть опасны любимые детские мультфильмы4.7т
Как научиться жить в удовольствие: советы известного психолога

Психология

 0
Как научиться жить в удовольствие: советы известного психолога39.2т
Доктор Комаровский идет на помощь: 5 актуальных советов 0

Mamaclub
Доктор Комаровский идет на помощь: 5 актуальных советов
Рекомендации доктора, которые стали самыми популярными и обсуждаемыми в сети за последний месяц
Мама двойни Оля Шиленко: мы не устаем друг от друга 0

Mamaclub
Мама двойни Оля Шиленко: мы не устаем друг от друга
О реализации женских амбиций, принципы воспитания детей и почему мама никогда не может быть идеальной
Неповторимый аромат: рецепт запеченной курицы по-провански 0

Кухня
Неповторимый аромат: рецепт запеченной курицы по-провански2.9т
Шоу национальных костюмов на "Мисс Вселенная-2017": яркие наряды участниц 0

Красота
Шоу национальных костюмов на "Мисс Вселенная-2017": яркие наряды участниц10т
Под знаком Водолея: астролог назвал лучшие имена для новорожденных 0

Mamaclub
Под знаком Водолея: астролог назвал лучшие имена для новорожденных 4.7т
Если мама ничего не успевает: 5 полезных советов 0

Mamaclub
Если мама ничего не успевает: 5 полезных советов3.4т
Общество
До -20 градусов: на Украину обрушились мощные морозы 0

Общество
До -20 градусов: на Украину обрушились мощные морозы28.8т
Великие юристы и адвокаты: соцсети впечатлило слайд-шоу 0

Общество
Великие юристы и адвокаты: соцсети впечатлило слайд-шоу3.3т
Квантовые точки-новый шаг в эволюции технологий телевизионных экранов

Технологии

 0
Квантовые точки-новый шаг в эволюции технологий телевизионных экранов3.8т
Суть новой разработки состоит в использовании при производстве панелей квантовых точек – крошечных частиц способных ярко светиться
Военные Харькова впечатлили соцсети своим вкладом в 22 Pushup Challenge 0

Общество
Военные Харькова впечатлили соцсети своим вкладом в 22 Pushup Challenge18.7т
Его поэзия показала, как любить Украину: в Киеве перезахоронили Александра Олеся и его жену 0

Общество
Его поэзия показала, как любить Украину: в Киеве перезахоронили Александра Олеся и его жену3.3т
"Флаг Украины" в небе над Крымом: соцсети взбудоражили фото 0

Общество
"Флаг Украины" в небе над Крымом: соцсети взбудоражили фото46.2т
В России ажиотаж вокруг инцидента АТОшника и блогера из-за украинского языка 0

Общество
В России ажиотаж вокруг инцидента АТОшника и блогера из-за украинского языка38т
Ажиотаж с "отменой" 8 Марта в Украине: появились новые подробности 0

Общество
Ажиотаж с "отменой" 8 Марта в Украине: появились новые подробности22.2т
Блоги
Блог о жизни
Марина Комиссарова
Марина Комиссарова
Психолог
1.2т
0
"Я никогда не состоял в отношениях"
Блог о жизни
Александр Кочетков
Александр Кочетков
Аналитик
6.4т
0
Может ли патриот Украины уезжать в эмиграцию?
Блоги мир
Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)
24.2т
0
Санкции - это на десятилетия
Блог о жизни
Петро Порошенко
Петро Порошенко
Президент України
4.1т
0
Подвиг героїв Крут став уроком сучасникам
Блоги мир
Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader
24.5т
0
Защитите меня от шизофренического бреда "родины"
Политический блог
Наталья Гулевская
Наталья Гулевская
Российский политик
30.5т
0
Первый раунд за Москвой
Блог о жизни
Назарій Заноз
Назарій Заноз
Публіцист
12.8т
0
Країна, що не мала відбутися
Блог о жизни
КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
32.4т
0
Новости Крымнаша. Винят кого угодно, но только не себя
ОНЛАЙН РАДИО
Фото

0

Правящая партия Франции определила кандидата в президенты

Правящая партия Франции определила кандидата в президенты

29 января, 23:41, Франция0

0

Попался на $22 тыс. взятки: пойманного "на горячем" киевского судью отпустили

Попался на $22 тыс. взятки: пойманного "на горячем" киевского судью отпустили

29 января, 22:50, Киев, Украина0

0

В сети показали личные фото 14-летней украинки, ставшей сенсацией Australian Open

В сети показали личные фото 14-летней украинки, ставшей сенсацией Australian Open

29 января, 21:490

0

16-летний баскетболист-мутант поразил интернет своей внешностью

16-летний баскетболист-мутант поразил интернет своей внешностью

29 января, 21:02, США0

0

Под Черкассами несколько тысяч людей остались без тепла из-за аварии

Под Черкассами несколько тысяч людей остались без тепла из-за аварии

29 января, 17:53, Черкассы, Украина0

0

В Киеве копы избили мужчину, снимавшего их на телефон - СМИ

В Киеве копы избили мужчину, снимавшего их на телефон - СМИ

29 января, 17:28, Киев, Украина0

0

В России ополчились на Рианну из-за ее оскорбления в адрес Трампа

В России ополчились на Рианну из-за ее оскорбления в адрес Трампа

29 января, 16:40, Россия0

0

В "Оппоблоке" показали реальные цены на продукты для салата "Оливье"

В "Оппоблоке" показали реальные цены на продукты для салата "Оливье"

29 января, 15:53, Украина0

0

Основатель Google вышел против Трампа: опубликованы фото

Основатель Google вышел против Трампа: опубликованы фото

29 января, 15:27, Сан-Франциско, США0

0

Чистим ГПУ от предателей: Луценко сообщил о задержании очередного взяточника

Чистим ГПУ от предателей: Луценко сообщил о задержании очередного взяточника

29 января, 15:05, Украина0

СТАТИСТИКА
7 969 050читателей за декабрь
91 434 448просмотров страниц
25 803 118просмотров мобильной версии
СОЦСЕТИ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ