"Ужасная часть": Порошенко жестко ответил на заявление Зеленского о "повстанцах" "Л/ДНР"

Слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленском о "повстанцах" "Л/ДНР" являются недопустимыми.

Об этом сообщил кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в эфире "Суспільного". По его словам, заявление Зеленского, прозвучавшее во время дебатов на НСК "Олимпийском", было "ужасной частью".

"Термин "повстанцы "ДНР" означает, что в Украине нет России, а идет гражданская война. А Украина является жертвой российской агрессии", – подчеркнул президент.

Петр Порошенко Скрин

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно данным Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, по состоянию на 18 апреля, разрыв между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко резко сократился. За шоумена готовы проголосовать 54% украинцев, а за действующего главу государства – 44,1%.

Ранее Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

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