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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Под "Олимпийским" заметили группу подозрительных людей: фото с места событий

3.9тЧитать материал на украинском

Под НСК "Олимпийский", где должны состояться дебаты между кандидатами в президенты, действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, стянули группу молодых людей спортивного телосложения.

Об этом сообщает с места событий корреспондент OBOZREVATEL. (Видео смотрите здесь).

Несколько десятков подозрительных незнакомцев, представились журналистами, однако стали в стороне от очереди для прессы. Отмечается также, что на все вопросы они ответили, что просто "гуляют".

Под "Олимпийским" заметили группу подозрительных людей: фото с места событий

Также под комплексом активно начали собираться зрители. Отметим, встреча Зеленского с Порошенко назначена на 19:00.

Под "Олимпийским" заметили группу подозрительных людей: фото с места событий
Под "Олимпийским" заметили группу подозрительных людей: фото с места событий

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
В дупу долбяца шоль? Тюю так цеевропа же, дядькам можна:))
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0
3
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ні кому ще не вдавалось залякать УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ !
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2
2
Яшенко Сергей
Яшенко Сергей
Ибн Хабибулин, Конч
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1
0

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