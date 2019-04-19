Под "Олимпийским" заметили группу подозрительных людей: фото с места событий

Под НСК "Олимпийский", где должны состояться дебаты между кандидатами в президенты, действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, стянули группу молодых людей спортивного телосложения.
Об этом сообщает с места событий корреспондент OBOZREVATEL. (Видео смотрите здесь).
Несколько десятков подозрительных незнакомцев, представились журналистами, однако стали в стороне от очереди для прессы. Отмечается также, что на все вопросы они ответили, что просто "гуляют".
Также под комплексом активно начали собираться зрители. Отметим, встреча Зеленского с Порошенко назначена на 19:00.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
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