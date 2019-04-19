Под "Олимпийским" заметили группу подозрительных людей: фото с места событий

Под НСК "Олимпийский", где должны состояться дебаты между кандидатами в президенты, действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, стянули группу молодых людей спортивного телосложения.

Об этом сообщает с места событий корреспондент OBOZREVATEL. (Видео смотрите здесь).

Несколько десятков подозрительных незнакомцев, представились журналистами, однако стали в стороне от очереди для прессы. Отмечается также, что на все вопросы они ответили, что просто "гуляют".

Также под комплексом активно начали собираться зрители. Отметим, встреча Зеленского с Порошенко назначена на 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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