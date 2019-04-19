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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Останутся в истории": дебаты Порошенко и Зеленского вызвали ажиотаж в сети

5.9тЧитать материал на украинском

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые состоялись на НСК "Олимпийский", вызвали ажиотаж в сети.

Так, интернет-пользователи опубликовали множество мемов на тему события, а также поделились своим мнением в социальных сетях.

В частности, наиболее обговариваемым аспектом стала цитата Зеленского, который назвал террористов "Л/ДНР" повстанцами.

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"Повстанцы – это epic fail. Такой же, как "циничные бандеры". И тоже останется в истории", – высказался в Facebook внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

"То, что я увидел сегодня, было миксом из торжества демократии и эффектного шоу, но это точно не дебаты. Это был батл. Политический батл, который хотела видеть Украина. Хотела и увидела", – добавил он.

"Не удивляйтесь, если завтра войну в Украине Зеленский назовет гражданской", – написал в Twitter блогер с ником Vitauskas.

"Общее впечатление от дебатов: гетман и казачек (засланный)", – написал народный депутат Украины фракции партии Блок Петра Порошенко Владимир Арьев.

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

  • Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

  • Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
дебатыНСК ОлимпийскийполитикасоцсетиВыборы 2019
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Комментарии на сайте не модерированы
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Таких дебатів,ще не було в АНАЛАХ ! Добре що ні хто не обмочився , і не показав АНАЛІЗІВ ! Беріть всі приклад в УСРАІЛЯ !
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
... віруючі в З-віра і віруючі в Лєніна. 1+1=3? Як показати на пальцях 1+1?
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Белый господин
Белый господин
Владимир, расчисти эти Авгиевы конюшни. Бандеровцы должны сдохнуть.
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