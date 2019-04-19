"Останутся в истории": дебаты Порошенко и Зеленского вызвали ажиотаж в сети

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые состоялись на НСК "Олимпийский", вызвали ажиотаж в сети.

Так, интернет-пользователи опубликовали множество мемов на тему события, а также поделились своим мнением в социальных сетях.

В частности, наиболее обговариваемым аспектом стала цитата Зеленского, который назвал террористов "Л/ДНР" повстанцами.

"Повстанцы – это epic fail. Такой же, как "циничные бандеры". И тоже останется в истории", – высказался в Facebook внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

"То, что я увидел сегодня, было миксом из торжества демократии и эффектного шоу, но это точно не дебаты. Это был батл. Политический батл, который хотела видеть Украина. Хотела и увидела", – добавил он.

"Не удивляйтесь, если завтра войну в Украине Зеленский назовет гражданской", – написал в Twitter блогер с ником Vitauskas.

"Общее впечатление от дебатов: гетман и казачек (засланный)", – написал народный депутат Украины фракции партии Блок Петра Порошенко Владимир Арьев.

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Реакция соцсетей Скриншот

Официально. После выступления Владимира Зеленского на дебатах это больше не террористы. Это "повстанцы ДНР". pic.twitter.com/POCejLevMm — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 19 квітня 2019 р.

Загальне враження від дебатів: гетьман і козачок (засланий). — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 19 квітня 2019 р.

Если сегодня кандидат в президенты называет террористов "Л/ДНР" гибридной армии РФ на Донбассе "повстанцами", не удивляйтесь, если завтра войну в Украине он назовет "гражданской" pic.twitter.com/TsiKNiQkFD — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 19 квітня 2019 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

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