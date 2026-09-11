Новая идеология Украины: есть ли у нас шанс?

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1.2. Украинская нация

Существует очень много подходов и определений понятия "нация", но я выделяю одно, которое, на мой взгляд, может использоваться для всех: нация – это воображаемое сообщество. То есть это люди, которые считают себя единым сообществом, хотя никогда вместе не встречались. Причин считать себя сообществом может быть много. У кого-то это язык и происхождение, у кого-то – общая история, у кого-то даже просто гражданство. Но принцип тот же – "мы" являемся одним отдельным сообществом.

Были ли украинцы единым сообществом в 1991 году, когда рождалось наше государство?

Советский Союз доживал свои последние дни, поэтому властная верхушка решила провести референдум. На голосование пришли 31 млн украинцев, и 70,5% проголосовали... за сохранение Советского Союза. Именно так, этот референдум состоялся 17 марта 1991 года. В нашей историографии стараются не упоминать этот референдум или же представляют его как сфальсифицированное советское явление. Но я не разделяю такого мнения, и вот почему. Результаты этого референдума на Западе Украины выглядят довольно честными: Львовская область – 16% (за сохранение СССР), Ивано-Франковская – 18,2%, Тернопольская – 19,3%. А вот примеры других областей: Донецкая – 84,6%, Днепропетровская – 77,6%, Запорожская – 79,8%, Николаевская – 85,2%.

Всего через 8 месяцев происходит невероятная смена позиции украинцев, и 1 декабря 1991 года уже 90,3% высказались за независимую Украину. Однако результаты голосования по регионам снова выглядят странно. Если с западными областями все понятно – здесь Львовская область теперь набрала 97%, Ивано-Франковская – 98%, Тернопольская – 98% – А вот в других областях результат точно такой же, как и в марте: Донецкая область почти в таком же количестве выступила за независимость – 83,9%, Днепропетровская – больше – 90%, Запорожская – 90%, Николаевская – 89%. Итак, теперь вопрос: как так получилось, что эти густонаселенные области Украины дружно проголосовали за сохранение Советского Союза, а через 8 месяцев – за Независимость?

Ответ прост – это не было сознательным самостоятельным голосованием. Им руководили "красные директора" и советская номенклатура, у которых и не было никакой альтернативы в этих регионах. Именно изменение их позиции и определило изменение результатов голосования. А почему они ее изменили, мы поговорим в разделе об элите. Большинство украинцев не считали себя украинцами, и выбор в пользу независимости не свидетельствовал о национальном самосознании. Это означает, что наше государство рождалось без единого сообщества, то есть без нации. Западные области представляли себя единой нацией, а остальные просто слепо следовали за системой. И все вместе мы не представляли себя единым сообществом.

Эта проблема стала "родовой травмой" нашего государства, которое обрело независимость, не имея единой нации. И когда мы почти 30 лет ломали голову над тем, почему у нас ничего не получается, как у поляков или других соседей, – ответ лежал именно здесь. У них государства восстанавливались, имея целостное национальное сообщество, а у нас – нет. И 30 лет нашей независимости были путем не к сильному государству, а к единой нации, которая по-настоящему стала таковой только в 2022 году.