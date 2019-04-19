"Зачем тебе это надо?" Зеленский рассказал о встрече с Порошенко на Банковой

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Украины Петром Порошенко на улице Банковой.

Во время дебатов на НСК "Олимпийский" комик обратился к действующему президенту с вопросом, почему он сам пришел в политику?

"Я вам хочу напомнить момент, когда вы меня пригласили на Банковую, Петр Алексеевич. Я приехал на Банковую, а Вы мне сказали: Вова, (и это откровенно), Вы мне сказали - зачем тебе это надо? Это очень сложно - ты не будешь видеть своих детей, жену, будешь меньше зарабатывать. Один вопрос - зачем вы все туда лезете?" - сказал Зеленский в конце своей речи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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