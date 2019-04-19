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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Зачем тебе это надо?" Зеленский рассказал о встрече с Порошенко на Банковой

1.4тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Украины Петром Порошенко на улице Банковой.

Во время дебатов на НСК "Олимпийский" комик обратился к действующему президенту с вопросом, почему он сам пришел в политику?

"Я вам хочу напомнить момент, когда вы меня пригласили на Банковую, Петр Алексеевич. Я приехал на Банковую, а Вы мне сказали: Вова, (и это откровенно), Вы мне сказали - зачем тебе это надо? Это очень сложно - ты не будешь видеть своих детей, жену, будешь меньше зарабатывать. Один вопрос - зачем вы все туда лезете?" - сказал Зеленский в конце своей речи.

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"Зачем тебе это надо?" Зеленский рассказал о встрече с Порошенко на Банковой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.

  • Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.

  • 11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.

  • 14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

  • ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
дебатыВыборы 2019
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