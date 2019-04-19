"Зачем тебе это надо?" Зеленский рассказал о встрече с Порошенко на Банковой

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Украины Петром Порошенко на улице Банковой.
Во время дебатов на НСК "Олимпийский" комик обратился к действующему президенту с вопросом, почему он сам пришел в политику?
"Я вам хочу напомнить момент, когда вы меня пригласили на Банковую, Петр Алексеевич. Я приехал на Банковую, а Вы мне сказали: Вова, (и это откровенно), Вы мне сказали - зачем тебе это надо? Это очень сложно - ты не будешь видеть своих детей, жену, будешь меньше зарабатывать. Один вопрос - зачем вы все туда лезете?" - сказал Зеленский в конце своей речи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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