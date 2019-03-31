В Украине проходят выборы президента-2019: все подробности онлайн

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов президента-2019:

8:00 В Украине открылись избирательные участки. Проголосовать могут все граждане, которым исполнилось 18 лет. С собой нужно иметь паспорт или другой документ, подтверждающий украинское гражданство, и явиться на избирательный участок по месту регистрации. В бюллетене предлагается проголосовать за одного из 39 кандидатов.

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Напомним, официальные результаты выборов объявят 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство (50% + 1 голос), тогда будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля. Результаты второго тура, если он понадобится, будут опубликованы до 4 мая.

По данным Центризбиркома, кандидаты уже потратили на избирательную кампанию 1 млрд 273 млн грн.

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Во время первого тура президентских выборов 2019 фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-пол на выходе с избирательных участков. Они опросят около 17 тысяч избирателей на 400 участках.

Результаты Национального экзит-пола будут известны после 20:00 31 марта.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Для внутренне перемещенным лиц и жителей временно оккупированных территорий процесс голосования на выборах будет проходить немного по-другому. Ранее была опубликована памятка для них.

То же самое было сделано для студентов и людей, временно проживающих не по месту прописки.

Всего было изготовлено 60359600 бюллетеней. ЦИК потратила на их печать более 166 миллионов гривен.

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