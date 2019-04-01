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Выборы президента Украины 2019

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"По приколу": у Порошенко сделали свою ставку на второй тур выборов президента

1.2тЧитать материал на украинском

В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что их кандидат в президенты имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем Владимир Зеленский.

Такое утверждение озвучил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает "Укринформ". "Конечно, я не думаю, что его (Зеленского — Ред.) результат будет ниже во втором туре, конечно, он доберет определенное количество голосов. Но резерв для отбора голосов на сегодня больше у Порошенко, чем у Зеленского", — сказал он.

У Порошенко утверждают, что избирателей, принявших участие в первом туре голосования, условно можно разделить на две категории — тех, которые проголосовали "по приколу", и проголосовавших "не по приколу".

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"Те, которые хотели проголосовать "по приколу", все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто "не по приколу", и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского", — заявил представитель избирательного штаба Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Порошенко заявил о необходимости "тотальной мобилизации патриотов", в первую очередь на западе и в центре страны.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Алкаш!!!...Алкаш!!!!!....Только он!!!!
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