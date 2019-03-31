Россия не хочет победы своего кандидата в Украине – историк

На выборах президента Украины Кремль добивается не победы пророссийского кандидата, а максимальной дестабилизации обстановки в соседнем государстве.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV историк Андрей Плахонин. По его словам, на выборах частью политтехнологий является обвинение определенных кандидатов в связях с РФ, хотя Москва откровенно поддерживает только одного кандидата.

"Для России главное не поставить своего кандидата, а дестабилизировать политическую ситуацию в Украине. России даже выгоднее, чтобы победил не откровенно пророссийский кандидат, а победил менее квалифицированный кандидат. Кандидат, который вызовет наиболее острую реакцию в обществе. Кандидат, который ставит под сомнение реформы и сотрудничество с Западом", – объяснил Плахонин.

"Все эти сценарии в Кремле давно проработаны, и дальше, кто бы не победил, Россия будет работать на дестабилизацию. Они готовы к любому сценарию", – подчеркнул он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов президента-2019.

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