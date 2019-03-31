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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы в Украине: появились первые данные по явке избирателей

9.8тЧитать материал на украинском

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 31 марта составила 16,08% без учета избирательных участков за пределами страны.

Данные передал 81 из 199 территориальных избирательных участков, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (чтобы посмотреть данные по регионам, доскролльте до конца).

Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской области – 21,62%.

Выборы в Украине: появились первые данные по явке избирателей

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Выборы в Украине: появились первые данные по явке избирателей

На 10:00 проголосовали 5,5% избирателей.

Новость обновляется

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

  • В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

  • Избирательные участки будут работать до 20:00. Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Место
Украина
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Шоколадный алкаш уже нахлестался в дрова или ждёт обеда?
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2
0
поперечный вадим
поперечный вадим
Быдло выбирает себе погонялу из трёх хитрых евреев!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Данные уже есть !На 52 избирателя- в урне 300 бюллетеней!
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