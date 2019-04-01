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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как голосовали регионы

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Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 55% избирательных протоколов сообщила, какие кандидаты получили большинство голосов в регионах Украины.

Так, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве лидирует Владимир Зеленский.

В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской областях – Петр Порошенко.

Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как голосовали регионы

Порошенко выиграл у Тимошенко по предварительным подсчетам в следующих областях:

Львовская

Тернопольская

Ровенская

Ивано-Франковская

Винницкая

Волынская

Донецкая

Херсонская

Одесская

Харьковская

Запорожская

Луганская

г. Киев

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Тимошенко выиграла у Порошенко:

Киевская область

Хмельницкая область

Житомирская область

Черновицкая область

Черниговская область

Черкасская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Сумская область

Полтавская область

Николаевская область

Днепропетровская область

Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как голосовали регионы
Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как голосовали регионы
Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как голосовали регионы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоЮлия ТимошенкоВладимир Зеленский
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