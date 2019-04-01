Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как голосовали регионы

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 55% избирательных протоколов сообщила, какие кандидаты получили большинство голосов в регионах Украины.
Так, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве лидирует Владимир Зеленский.
В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской областях – Петр Порошенко.
Порошенко выиграл у Тимошенко по предварительным подсчетам в следующих областях:
Львовская
Тернопольская
Ровенская
Ивано-Франковская
Винницкая
Волынская
Донецкая
Херсонская
Одесская
Харьковская
Запорожская
Луганская
г. Киев
Тимошенко выиграла у Порошенко:
Киевская область
Хмельницкая область
Житомирская область
Черновицкая область
Черниговская область
Черкасская область
Кировоградская область
Закарпатская область
Сумская область
Полтавская область
Николаевская область
Днепропетровская область
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.
Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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