Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как голосовали регионы

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 55% избирательных протоколов сообщила, какие кандидаты получили большинство голосов в регионах Украины.

Так, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве лидирует Владимир Зеленский.

В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской областях – Петр Порошенко.

Порошенко выиграл у Тимошенко по предварительным подсчетам в следующих областях:

Львовская

Тернопольская

Ровенская

Ивано-Франковская

Винницкая

Волынская

Донецкая

Херсонская

Одесская

Харьковская

Запорожская

Луганская

г. Киев

Тимошенко выиграла у Порошенко:

Киевская область

Хмельницкая область

Житомирская область

Черновицкая область

Черниговская область

Черкасская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Сумская область

Полтавская область

Николаевская область

Днепропетровская область

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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